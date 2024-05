MOBILITÀ

Ecco i nuovi strumenti per il controllo di trasporti e traffici illeciti su strade e autostrade

Controlli su strade e autostrade per trasporti e traffici illeciti sull’autostrada A22 Brennero Modena. Sono In arrivo nuovi strumenti controllo.

I controlli su strade e autostrade sono fatti con nuovi strumenti realizzati da Cssc delle Università Trento e Verona.

Per i controlli su strade sono in fase di sviluppo tre nuovi progetti. Prevedono l’impiego di tecnologie avanzate per rendere più efficaci i controlli delle forze dell’ordine sui 314 chilometri dell’A22 Brennero Modena

La società Autostrada del Brennero spa e il Centro di scienze della sicurezza e della criminalità (Cssc) delle Università di Trento e di Verona, in collaborazione con la Guardia di finanza, per effettuare i controlli su strade e autostrade, mettono a punto uno scanner radio compatto, utilizzabile sia in ambiente interno che esterno, capace di identificare carichi sospetti ed eventuali doppi fondi nei veicoli stradali.

Sono inoltre in fase di realizzazione anche due spettrofotometri. Per effettuare durante i controlli su strade e autostrade analisi rapide di carburanti e olii minerali di contrabbando sui mezzi in transito.

Alla base del funzionamento degli spettrofotometri per il controllo di strade e autostrade si utilizzano utilizzeranno gli algoritmi dell’intelligenza artificiale per un’analisi veloce, fornendo informazioni immediate sulla natura del prodotto intercettato.

Lo sviluppo e l’adozione dei tre nuovi strumenti per i controlli su strade e autostrade sono stati formalizzati attraverso la firma di due convenzioni che si inseriscono nell’ambito del protocollo d’intesa firmato nel 2019 tra l’Università di Trento, il comando regionale della Guardia di finanza del Trentino Alto Adige, la Procura della Repubblica di Trento e la Procura regionale della Corte dei Conti.

I controlli su strade e autostrade sono previsti sull’autostrada A22 Brennero Modena. La Brennero Modena è un asse di rilevanza logistica nazionale ed è una delle principali rotte di trasporto utilizzate per introdurre merci illegali.

“Il Brennero collega i due Paesi manifatturieri più importanti d’Europa, l’Italia e la Germania. La sua valenza economica, sociale e politica è dunque altissima. Come concessionaria autostradale abbiamo il compito di garantire la sicurezza delle persone e delle merci che transitano lungo quest’asse, assicurandone al contempo la massima efficienza”, ha spiegato l’AD di Autostrada del Brennero, Diego Cattoni.

Gli strumenti per i controlli su strade e autostrade sono pronti e completamente operativi sulla tratta autostradale dal Brennero a Modena entro settembre 2024. Mentre per il radar l’operatività è prevista entro novembre dopo una fase di addestramento all’uso da parte della Guardia di finanza.