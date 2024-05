CAMION

Veicoli commerciali mercato in crescita ad Aprile 2024. Il mercato dei veicoli commerciali nel mese di aprile 2024 è in forte crescita +20,9%.

Con 16.472 immatricolazioni, il mercato dei veicoli commerciali in Italia torna a segnare una crescita sostenuta: +20,9% e 2.850 unità in più delle 13.624 di aprile 2023.

Dati proiezione del Centro Studi UNRAE delle immatricolazioni dei veicoli commerciali (autocarri con ptt fino a 3,5 t) di Aprile 2024.

La crescita del mercato dei veicoli commerciali, con segno positivo, in Italia si inserisce in un contesto più ampio di crescita costante. Con un incremento del 19,8% nel primo quadrimestre dell’anno, raggiungendo le 72.753 unità rispetto alle 60.735 dello stesso periodo nel 2023.

Con questa tendenza positiva del mercato, il settore dei trasporti e dell’autotrasporto, si trova ad affrontare diverse sfide. Le sfide riguardano soprattutto la sostenibilità e la transizione verso veicoli a zero emissioni.

Il Presidente dell’UNRAE, Michele Crisci, ha evidenziato che il mercato dei veicoli a zero emissioni rimane bloccato. Con una quota dei veicoli BEV (Battery Electric Vehicles) all’1,7% nel primo quadrimestre, contro il 3,6% registrato nell’anno precedente.

Questo rallentamento è attribuito principalmente alla mancata pubblicazione degli incentivi per il mercato dei veicoli commerciali in Gazzetta Ufficiale del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM), annunciato da tre mesi e mezzo.

Incentivi per il mercato dei veicoli commerciali 2024

Le misure previste e gli incentivi per il mercato dei veicoli commerciali, nel nuovo schema per il 2024 includono incentivi per i veicoli a zero emissioni, sia con rottamazione che senza, nonché estensioni degli incentivi ad altre alimentazioni, anche per le società di noleggio. Tuttavia, la piena attuazione di tali misure rimane vincolata alla pubblicazione del DPCM.

Infrastrutture per lo sviluppo del mercato dei veicoli commerciali

Un altro nodo cruciale per lo sviluppo del mercato dei veicoli commerciali riguarda le infrastrutture di ricarica pubbliche. L’UNRAE ha sollecitato l’accelerazione nella pubblicazione dei nuovi bandi per finanziare tali infrastrutture. Sottolineando l’importanza di garantire una copertura capillare, sia nelle aree urbane che extraurbane.

È stato inoltre richiesto un intervento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MASE) per risolvere le problematiche che hanno limitato la partecipazione alle gare per la realizzazione delle infrastrutture per i veicoli commerciali e per garantire un utilizzo efficace delle risorse destinate allo sviluppo delle infrastrutture di ricarica.

Credito d’imposta per la aziende dell’autotrasporto

Per favorire una maggiore diffusione delle infrastrutture di ricarica, l’UNRAE ha proposto l’istituzione di un credito d’imposta al 50% per gli investimenti privati in ricariche veloci (oltre 70 kW) almeno fino al 2025, al fine di incentivare gli investimenti privati nel settore.

Infine, l’UNRAE ha espresso preoccupazione per la decisione di sottrarre 330 milioni di euro dal Fondo Automotive per destinazioni non specificate, sottolineando l’importanza di reinvestire tali risorse nel settore automobilistico per lo sviluppo della mobilità sostenibile in Italia.

Nel dettaglio, l’analisi del mercato dei veicoli commerciali nel primo quadrimestre del 2024 ha evidenziato una crescita a doppia cifra per il canale dei privati, seppur meno dinamica rispetto al mercato totale.,Il noleggio a lungo termine continua a essere trainante, con una significativa crescita della quota di mercato.

Motorizzazioni del mercato dei veicoli commerciali

Sul fronte delle motorizzazioni, si osserva un aumento della quota di mercato dei veicoli a motore diesel, mentre la quota dei veicoli a benzina diminuisce. I veicoli ibridi mantengono una quota stabile, mentre le tecnologie GPL, metano e plug-in registrano un calo. La quota dei veicoli BEV, invece, è diminuita in modo significativo.

Se da un lato il settore dei veicoli commerciali registra una crescita sostenuta, dall’altro persistono sfide significative. Sfide legate alla transizione verso la mobilità sostenibile e alla necessità di sviluppare infrastrutture adeguate.

