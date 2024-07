CAMION

Per Unrae bisogna accelerare i tempi di erogazione degli incentivi per rimorchi e semirimorchi

Secondo il rapporto Unrae, il mercato dei veicoli trainati, rimorchi e semirimorchi è in crescita e torna positivo a giugno 2024, segnando un +4%.

Tuttavia, il report Unrae evidenzia che il dato del primo semestre resta in calo del 13,4%.

Nel dettaglio Unrae segnala che il dato positivo di giugno 2024, per il mercato veicoli rimorchi e semi rimorchi, è dipeso dalla necessità di immatricolare un elevato numero di veicoli prima del 7 luglio 2024, data di entrata in vigore del Reg. UE 2019/2144 sulla Sicurezza dei veicoli ( noto come ‘GSR 2’ ), che introduce l’obbligo di dotare i mezzi di nuovi sistemi avanzati di assistenza alla guida.

Secondo Unrae, per avere un vero riscontro di crescita per il mercato veicoli rimorchi e semirimorchi, è necessario il fondo di incentivo di 70 milioni di euro per il rinnovo del parco con veicoli trainati rimorchi e semirimorchi di ultima generazione.

Anche lo sblocco degli incentivi pari a 7,5 milioni di euro destinati all’acquisto di nuovi rimorchi e semirimorchi adibiti al trasporto combinato e al trasporto frigorifero in regime ATP supporterebbe la crescita del mercato.

Il report Unrae è elaborato sulla base dei dati di immatricolazione forniti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT). Contiene la stima del mercato dei veicoli rimorchio e semi rimorchio per il mese di giugno 2024 verso lo stesso mese del 2023.

Rimorchi e semirimorchi giugno 2024 con massa totale a terra superiore alle 3,5 t:

Giugno 2024 vs 2023: +4,1% (1.445 unità immatricolate verso 1.388). A giugno il mercato di rimorchi e semirimorchi segna una leggera ripresa, registrando un’inversione di tendenza e tornando in positivo dopo sei flessioni mensili consecutive. Le immatricolazioni, pari nell’ultimo mese a 1.445 unità, mostrano infatti un avanzo del +4,1% rispetto alle 1.388 dello stesso periodo dell’anno precedente.

Rimorchi e semirimorchi primo semestre 2024 con massa totale a terra superiore alle 3,5 t:

Nonostante l’inversione di tendenza, il dato cumulato da gennaio 2024 restituisce un risultato nettamente in calo. nel report Unrae evidente nel 2024 rispetto allo scorso anno. Con 7.227 immatricolazioni di nuovi mezzi trainati e una perdita di 1.121 unità sul primo semestre 2023, -13,4%, quando erano stati immatricolati 8.348 veicoli.

Report Unrae rimorchi e semirimorchi

“Finalmente, dopo un inizio d’anno estremamente negativo, il mercato mostra nell’ultimo mese un piccolo segnale di ripresa. Tuttavia, sebbene il comparto abbia rialzato la testa, non possiamo certo rallegrarci per tale risultato, in gran parte dovuto alla necessità di immatricolare un elevato numero di veicoli prima del 7 luglio 2024, data di entrata in vigore del Reg. UE 2019/2144 sulla Sicurezza dei veicoli, noto come GSR 2, che introduce l’obbligo di dotare i mezzi di nuovi sistemi avanzati di assistenza alla guida” commenta Michele Mastagni, Coordinatore del Gruppo Rimorchi, Semirimorchi e Allestimenti di Unrae.

“Affinché il trend di flessione registrato nei primi cinque mesi dell’anno venga effettivamente invertito e la crescita di giugno non resti un caso isolato, è necessario che il Governo adotti misure di sostegno strutturali e concrete a favore del nostro comparto, che, tra tutte le tipologie di veicoli, è caratterizzato dall’anzianità più elevata del parco circolante” continua Mastagni di Unrae.

“Per tale motivo, auspichiamo che nel medio termine possa essere riconosciuto un Fondo pluriennale di 70 milioni di euro destinato a incentivare, senza vincoli di equipaggiamento , il rinnovo del parco con veicoli trainati di ultima generazione. Nell’immediato, invece, chiediamo che siano resi disponibili al più presto i 7,5 milioni di euro destinati al l’acquisto di nuovi rimorchi e semirimorchi adibiti al trasporto combinato e al trasporto frigorifero in regime ATP”, aggiunge il Coordinatore di Unrae.

“Infine, ribadiamo l’invito ad autorizzare senza alcuna discriminazione la circolazione di autoarticolati di lunghezza fino a 18,75 m. Il Disegno di Legge sulla revisione del Codice della Strada , attualmente in esame al Senato, rappresenta un’opportunità unica e irripetibile per introdurre questo correttivo normativo di assoluto buon senso”, conclude Mastagni.

