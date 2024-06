CAMION

Il mercato dei veicoli commerciali continua a mostrare segnali di crescita nel mese di maggio 2024, registrando un incremento del 6,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Con 18.540 immatricolazioni, sono state vendute oltre 1.150 unità in più rispetto alle 17.383 registrate a maggio 2023.

Nei primi cinque mesi dell’anno, il mercato dei veicoli commerciali totalizzato 91.304 veicoli, segnando un incremento del 16,9% rispetto alle 78.117 unità dello stesso periodo del 2023. Tuttavia, le motorizzazioni a zero emissioni rimangono limitate a una quota dell’1,7%, in calo rispetto al 3,8% registrato nei primi cinque mesi del 2023, a causa della mancata disponibilità di incentivi.

Incentivi e click day per i veicoli commerciali elettrici

Il 25 maggio 2024 è stato pubblicato il DPCM 20 maggio 2024, che ha reso operativi i nuovi incentivi per i veicoli commerciali elettrici (BEV). Con l’apertura della piattaforma per il caricamento degli ordini il 3 giugno 2024, i quasi 13 milioni di euro destinati ai veicoli BEV sono stati esauriti in un solo giorno, confermando l’alta domanda e l’attesa per questi incentivi.

Incentivi per i mezzi commerciali da lavoro

Gli incentivi per i veicoli commerciali da lavoro comprendono uno stanziamento complessivo di 53 milioni di euro, destinati a:

Veicoli commerciali a zero emissioni, con e senza rottamazione

Altre alimentazioni a fronte di rottamazione

Società di noleggio

Bonus graduali in funzione della massa del veicolo incentivato

Infrastrutture di ricarica: necessità di incentivi

Il presidente di UNRAE, Michele Crisci, ha evidenziato la necessità di sviluppare le infrastrutture di ricarica rapide (oltre 70 kW). Crisci ha sottolineato l’importanza di un credito di imposta al 50% per investimenti privati almeno fino al 2025, per incentivare ulteriormente la transizione verso la mobilità elettrica.

Mercato veicoli commerciali nei primi cinque mesi del 2024

Analizzando i dati quasi definitivi dei primi cinque mesi del 2024, confrontati con lo stesso periodo del 2023, emerge che:

I privati hanno perso 0,8 punti percentuali di quota di mercato, scendendo al 15,1%, nonostante un incremento a doppia cifra dei volumi.

Il noleggio dei veicoli commerciali a lungo termine ha guadagnato 2,3 punti percentuali, raggiungendo il 33,1% del totale delle immatricolazioni, grazie alla crescita delle società Top, nonostante una flessione delle Captive.

Il breve termine è salito di 0,6 punti al 6,2% di quota.

Enti e società mantengono la prima posizione con una quota del 38,4%, nonostante una riduzione di 1,2 punti percentuali.

Le autoimmatricolazioni hanno perso 0,8 punti, scendendo al 7,3%.

Motorizzazioni ed emissioni di CO2

Nei primi cinque mesi 2024 per i veicoli commerciali:

Il diesel ha guadagnato 3,5 punti percentuali, rappresentando l’82,6% del mercato.

La benzina è scesa al 4,0% di quota (-0,6 punti percentuali).

I veicoli commerciali ibridi sono saliti all’8,8% del totale (+0,5 punti).

Il GPL è sceso al 2,7%, il metano allo 0,1%, come i veicoli plug-in.

La quota dei veicoli BEV è più che dimezzata, all’1,7%.

Di conseguenza, la CO2 media ponderata dei veicoli commerciali con ptt fino a 3,5 tonnellate è aumentata del 5,9%, raggiungendo 194,7 g/km rispetto ai 183,9 g/km dello stesso periodo del 2023.