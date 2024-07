CAMION

Secondo il nuovo report Unrae veicoli commerciali in crescita a Giugno 2024: +21,5% (20.673 Unità). Servono nuovi incentivi per la crescita dei veicoli commerciali elettrici.

Il mercato dei veicoli commerciali in Italia ha registrato una crescita significativa nel mese di giugno 2024, segnando un volume di immatricolazioni record negli ultimi sei anni e mezzo. Lo evidenzia il report Unrae. Con 20.673 unità vendute, il settore ha visto un incremento del 21,5% rispetto a giugno 2023, che aveva totalizzato 17.014 immatricolazioni. Questo aumento di 3.659 unità rappresenta un risultato positivo per il settore.

La performance del mese è stata influenzata dallo smaltimento dello stock derivante dall’entrata in vigore, il 7 luglio, del Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Veicoli (GSR 2), che ha imposto nuovi sistemi avanzati di sicurezza sui mezzi.

Report Unrae veicoli commerciali primo semestre 2024

Unrae comunica che il primo semestre del 2024 ha concluso con un incremento del 17,7%, con 111.963 immatricolazioni rispetto alle 95.131 dello stesso periodo del 2023. Questo risultato è attribuibile anche all’immatricolazione di ordini inevasi del 2023 dovuti a problemi di disponibilità del prodotto.

Con l’apertura della piattaforma Invitalia il 3 giugno, i nuovi incentivi per l’acquisto di veicoli BEV sono stati esauriti in una sola settimana, totalizzando quasi 13 milioni di euro. Questi incentivi rappresentano circa il 63% delle richieste totali per veicoli commerciali nel primo mese di attivazione. Invece, per le motorizzazioni tradizionali o alternative, oltre il 50% dei quasi 40 milioni di euro destinati agli incentivi è ancora disponibile.

BEV in stallo con quota all’1,7%

Nonostante gli incentivi, il report Unrae evidenzia che il mercato dei veicoli a zero emissioni (BEV) resta fermo. La quota dei BEV è solo dell’1,7% nel primo semestre, con una leggera crescita al 2% nel mese di giugno, ancora lontana dal 3,9% registrato a giugno dell’anno scorso. Michele Crisci, Presidente dell’UNRAE, sottolinea l’importanza delle infrastrutture di ricarica nel processo di transizione energetica. L’UNRAE continua a chiedere un credito d’imposta al 50% per gli investimenti privati in ricariche fast (oltre 70 kW) almeno fino al 2025.

Mercato per canali di vendita

Nel confronto tra i primi sei mesi del 2024 e lo stesso periodo del 2023, dal report Unrae, emerge una perdita di quasi un punto di quota per i privati (al 14,7%), con una crescita dei volumi inferiore rispetto al mercato complessivo. Il noleggio a lungo termine ha guadagnato 1,5 punti, salendo al 32,4% di share grazie alla spinta delle società Top e alla tenuta delle Captive. Anche il breve termine ha registrato un incremento delle immatricolazioni, raggiungendo il 6,6% di quota (+0,8 punti percentuali).

Trend motorizzazioni veicoli commerciali Unrae

Nel primo semestre del 2024, il diesel ha guadagnato 4 punti di quota, salendo all’83,3% del mercato. Il motore a benzina è sceso al 3,8%, il GPL al 2,6%, e il metano allo 0,1%, come i veicoli plug-in. I veicoli BEV sono calati dal 3,9% all’1,7%, mentre i veicoli ibridi hanno leggermente aumentato la loro quota all’8,4%. Di conseguenza, la CO2 media ponderata dei veicoli fino a 3,5 tonnellate nel primo semestre è cresciuta del 5,2%, raggiungendo 194,8 g/Km rispetto ai 185,2 g/Km dello stesso periodo del 2023.

Il mercato dei veicoli commerciali del report Unrae mostra segnali positivi con una crescita robusta, ma il settore dei veicoli elettrici necessita di ulteriori incentivi e infrastrutture per decollare definitivamente.

