Il mercato dei veicoli industriali subisce una frenata durante l’estate del 2024, secondo i dati diffusi dal Centro studi e statistiche dell’UNRAE. A luglio, il mercato dei veicoli industriali registra un calo del 6,9%, mentre ad agosto si è assistito a un crollo del 45,4%, segnalando una flessione significativa rispetto allo stesso periodo del 2023.

Mercato dei veicoli industriali in forte contrazione, analisi UNRAE

UNRAE evidenzia come le immatricolazioni di veicoli industriali nei mesi di luglio e agosto 2024 abbiano mostrato una netta inversione di tendenza. A luglio, sono state registrate 2.595 nuove immatricolazioni, in calo rispetto alle 2.788 del 2023, segnando una contrazione del 6,9%. La situazione si è aggravata ulteriormente ad agosto, con sole 1.372 unità immatricolate rispetto alle 2.512 dell’anno precedente, evidenziando un calo del 45,4%.

Calo per i veicoli industriali pesanti, dati UNRAE

L’analisi dettagliata UNRAE mostra un forte calo in quasi tutti i segmenti di peso dei veicoli industriali pesanti, con l’unica eccezione dei veicoli tra le 3,51 e le 6 tonnellate, che hanno visto un incremento dell’81,6% a luglio. Tuttavia, i veicoli industriali pesanti, con massa superiore alle 16 tonnellate, hanno subito una flessione del 9,5% a luglio e un tracollo del 46,1% ad agosto, con rispettivamente 2.171 e 1.170 immatricolazioni.

Necessità di stabilità per il settore dei veicoli industriali

Secondo Paolo A Starace, presidente della sezione veicoli industriali UNRAE, il crollo estivo era già stato anticipato dai segnali di rallentamento dei mesi precedenti.

Starace ha sottolineato l’importanza di garantire maggiore stabilità e certezze per il futuro del settore, soprattutto in un contesto in cui le tecnologie alternative, come l’elettrico e l’LNG, faticano a imporsi sul mercato.

Starace di UNRAE ha anche richiamato l’attenzione sul ruolo dominante del diesel. Rappresenta il 98,3% delle immatricolazioni dei veicoli industriali pesanti, mentre l’elettrico rimane fermo allo 0,1%. “È necessario un intervento del governo per favorire l’adozione di tecnologie alternative e sostenibili”, ha affermato Starace, ribadendo l’urgenza di tavoli di confronto con i ministeri competenti.

Il futuro del mercato dei veicoli industriali

Nonostante la contrazione dei mesi estivi, il bilancio complessivo del 2024 registra ancora un lieve incremento dell’1,9% nei primi otto mesi dell’anno. 20.806 veicoli industriali immatricolati. Tuttavia, UNRAE prevede che il trend negativo possa continuare nei mesi successivi, con una chiusura dell’anno inferiore rispetto al 2023.

