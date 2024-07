CAMION

Pubblicato l’Osservatorio Continental sul mercato dei veicoli pesanti, scopri i dati del trasporto mezzi pesanti, immatricolazioni, traffico, parco circolate, alimentazioni.

Continental ha presentato la quarta edizione dell’Osservatorio sui macro-trend del mercato dei veicoli pesanti per il trasporto di merci e persone. Questo studio fornisce una panoramica dettagliata dello stato del settore in Italia nel 2023, analizzando immatricolazioni, tipologie di alimentazione, anzianità dei veicoli, categorie Euro e andamento del traffico in autostrada.

Immatricolazioni veicoli pesanti

Nel 2023, il trasporto merci oltre le 16 tonnellate ha visto 22.999 nuove immatricolazioni, segnando un aumento del 6,9% rispetto al 2022. La Lombardia guida la classifica con 4.475 nuovi camion, seguita da Campania (2.546) e Veneto (2.515). Nonostante la crescita, l’Italia rimane sotto la media dell’UE che ha registrato un aumento del 14,7%.

Il mercato degli autobus in Italia ha visto un significativo aumento del 45,8%, con 5.434 nuove immatricolazioni. Il Trentino-Alto Adige ha registrato la crescita più alta (+230,8%), seguito dal Molise (+184,3%) e dall’Abruzzo (+175%).

Alimentazione mezzi pesanti

Il gasolio continua a dominare il parco merci circolante, rappresentando il 90,3%. Le alimentazioni alternative stanno guadagnando terreno, con una crescita timida ma significativa dei veicoli elettrici (0,4%) e ibridi. Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige guidano per la quota di mezzi elettrici.

Il parco autobus sta lentamente transitando verso alimentazioni alternative, con il diesel che rappresenta ancora il 91,1% del totale. Tuttavia, la quota di autobus a metano è aumentata al 6,1% e quella di veicoli elettrici e ibridi al 2,2%.

Categoria Euro mezzi pesanti

Nel 2023, gli autocarri Euro 4, 5 e 6 hanno costituito il 55,5% del totale, con una crescita degli Euro 5 e 6. Le regioni più virtuose sono Trentino-Alto Adige e Valle d’Aosta, con oltre l’85% dei veicoli appartenenti alle categorie Euro 5 e 6.

Per gli autobus, gli Euro 4, 5 e 6 rappresentano il 59,3% del parco circolante. Il Trentino-Alto Adige e la Valle d’Aosta registrano le percentuali più alte di veicoli Euro 4, 5 e 6, superando l’85%.

Anzianità parco circolate

L’età media degli autocarri è migliorata leggermente, con un aumento dei veicoli pesanti con meno di un anno dal 3,6% al 4,4%. Tuttavia, i veicoli oltre i 20 anni rimangono prevalenti, rappresentando il 35,3% del totale. Le regioni con i camion più nuovi sono Trentino-Alto Adige e Valle d’Aosta.

Gli autobus beneficiano di contributi per le flotte di TPL, con un aumento dei veicoli con meno di due anni. La Lombardia, il Friuli-Venezia Giulia e il Trentino-Alto Adige guidano per la presenza di mezzi più giovani.

Traffico in autostrada

Nel 2023, il traffico autostradale è tornato ai livelli pre-Covid, con un aumento del 4,7% per i veicoli leggeri e dello 0,9% per i veicoli pesanti. Il totale dei veicoli-km sull’intera rete autostradale a pedaggio ha superato gli 86 miliardi, segnando un incremento del 3,8% rispetto al 2022.

L’Osservatorio Continental continua a fornire un’importante analisi del settore del trasporto mezzi pesanti, evidenziando le tendenze emergenti e le sfide future per un mercato in continua evoluzione.

Leggi anche: Nuovi fondi all’autotrasporto per rinnovo del parco veicolare e formazione