La presidenza ungherese del Consiglio dell’Unione europea organizza una riunione informale dei ministri dei trasporti a Budapest il 19 e 20 settembre 2024.

La presidenza ungherese ha posto come priorità della riunione informale il miglioramento della competitività del settore trasporti dell’UE. Motivo per cui la riunione è focalizzata su temi legati al rafforzamento del settore dei trasporti. In particolare, si è discusso di come rendere il sistema di trasporti europeo più competitivo a livello globale, favorendo anche l’integrazione con i paesi confinanti.

All’incontro informale partecipano rappresentanti dei Balcani occidentali, dei paesi EFTA, Ucraina, Moldavia, Georgia, e delegati delle istituzioni europee e di organizzazioni si trasporto.

Incontro ministri dei trasporti UE

L’incontro dei ministri dei trasporti si suddivide in due sessioni principali:

Competitività e connettività del settore dei trasporti dell’UE

Strategie per migliorare la connettività tra l’UE e i paesi limitrofi, con particolare attenzione alle sfide e opportunità offerte dalla transizione verso un trasporto ecologico e dalla crescente digitalizzazione del settore dei trasporti. Inoltre, si affrontano le future opportunità di finanziamento dei trasporti.

Settore ferroviario e alta velocità

La seconda sessione dell’incontro dei ministri dei trasporti è dedicata alla competitività del settore del trasporto ferroviario. Si discute delle strategie necessarie per sviluppare una rete ferroviaria ad alta velocità. Inoltre l’importanza di migliorare i collegamenti tra aree rurali e urbane e della necessità di mobilitare risorse adeguate per sostenere tali progetti.

L’incontro si concluderà con una conferenza stampa

Per maggiori informazioni sui temi trattati e sui risultati finali dell’incontro dei ministri dei trasporti, è possibile consultare il sito ufficiale della presidenza ungherese del Consiglio dell’UE.

