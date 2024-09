CAMION

Nominati nuovi coordinatori europei per guidare il completamento della rete transeuropea dei trasporti in Europa TEN-T

La Commissione Europea ha annunciato la nomina di nove nuovi coordinatori per la rete transeuropea dei trasporti (TEN-T), un’infrastruttura fondamentale che comprende ferrovie, strade e vie navigabili interne, con l’obiettivo di connettere e integrare i paesi dell’Unione Europea.

Sette coordinatori saranno responsabili di sette dei nove corridoi di trasporto europei.

Coordinatori europei corridoi di trasporto TEN-T

Sono stati nominati sette coordinatori per guidare lo sviluppo dei seguenti corridoi di trasporto europei:

Carlo Secchi: Corridoio Atlantic

Anne Elisabet Jensen: Corridoio Mar Baltico – Mar Adriatico

Mathieu Grosch: Corridoio Mediterraneo

Catherine Trautmann: Corridoio Mare del Nord – Baltico

Pawel Wojciechowski: Corridoio Mare del Nord – Reno – Mediterraneo

Pat Cox: Corridoio Scandinavo – Mediterraneo

Marian-Jean Marinescu: Corridoio Balcani Occidentali – Mediterraneo Orientale

In aggiunta, sono stati nominati due coordinatori per gestire le priorità orizzontali della rete:

Matthias Ruete: Sistema Europeo di Gestione del Traffico Ferroviario (ERTMS)

Gesine Meissner: Spazio Marittimo Europeo (EMS)

I mandati dei nuovi coordinatori hanno durata quadriennale e sono rinnovabili. Essi iniziano a partire da oggi e prevedono una stretta collaborazione con Stati membri, città, regioni e gestori delle infrastrutture per facilitare il progresso verso il completamento della TEN-T.

Al momento, restano da nominare due coordinatori per i corridoi di trasporto TEN-T rimanenti. Questi coordinatori saranno responsabili per il Corridoio Mar Baltico-Mar Nero-Mar Egeo e il Corridoio Reno-Danubio, con le nomine previste per l’inizio del 2025.

Procedura di nomina

Le nomine TEN-T sono il risultato di un processo trasparente, basato su criteri di competenza nelle aree dei trasporti, del finanziamento e della valutazione socioeconomica e ambientale dei progetti infrastrutturali.

Le designazioni seguono l’entrata in vigore del regolamento rivisto il 18 luglio 2024, che ha portato alla trasformazione dei corridoi della rete centrale in corridoi di trasporto europei con una nuova configurazione.

Le nuove nomine per la rete TEN-T servono all’ottimizzazione e all’espansione delle infrastrutture di trasporto in Europa. I coordinatori faciliteranno il completamento della rete e garantiranno una connessione più integrata e sostenibile tra i vari Stati membri dell’Unione Europea.

