CAMION

Bando europeo carburanti alternativi, pronti 780 milioni di euro per la realizzazione di infrastrutture quali stazioni di ricarica elettrica, stazioni di rifornimento di idrogeno, soluzioni di elettrificazione di banchine, stazioni di rifornimento di ammoniaca e metanolo nei porti, soluzioni per adozione dell’elettricità e dell’idrogeno per le movimentazioni negli aeroporti e dell’idrogeno in ambito ferroviario.

Le reti TEN-T sono un insieme di infrastrutture lineari (ferroviarie, stradali e fluviali) e puntuali (nodi urbani, porti, interporti e aeroporti) considerate rilevanti a livello comunitario.

L’investimento della Commissione europea, relativo al Bando europeo carburanti alternativi, per la realizzazione di infrastrutture dedicate ai carburanti alternativi sulla rete TEN-T (Trans-European Transport Network) evidenzia che l panorama dei trasporti in Europa sta per subire un’importante trasformazione grazie all’introduzione di nuove fonti energetiche e infrastrutture sostenibili.

Sono sovvenzioni dalla Commissione europea, destinate a progetti di durata massima pari a 39 mesi, promossi da enti pubblici o privati.

Le proposte per partecipare al Bando europeo carburanti alternativi dovranno essere sottoposte al vaglio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il 2 settembre 2024 per il rilascio della lettera di supporto obbligatoria alla partecipazione al Bando europeo carburanti in scadenza il 24 settembre 2024.

Modalità di presentazione delle proposte al MIT Bando europeo carburanti alternativi

Le proposte per il Bando europeo carburanti dovranno pervenire, entro il 2 settembre 2024, al Direttore generale per lo sviluppo del territorio e i progetti internazionali, al seguente indirizzo pec complete di:

lettera di trasmissione;

documentazione progettuale completa (form A, firmato digitalmente dal legale rappresentante/eventuali enti affiliati italiani e form B, ivi inclusi gli allegati obbligatori indicati nei singoli bandi);

lettera di supporto dell’Implementing Partner o di un Other Financial Institution;

dichiarazione di responsabilità del soggetto proponente/coordinatore dell’azione (in allegato), debitamente firmata dal legale rappresentante/eventuali enti affiliati italiani;

scheda proponente secondo il modello predisposto dal MIT (in allegato).

La Lettera di supporto che esprime l’accordo alla sottomissione da parte del promotore verrà restituita al proponente coordinatore, in tempo utile ad effettuare la sottomissione alla Commissione europea.

Informativa e Bando europeo carburanti competo disponibile al seguente link.

Le infrastrutture previste nel Bando includono stazioni di ricarica elettrica, stazioni di rifornimento di idrogeno, soluzioni di elettrificazione di banchine nei porti, stazioni di rifornimento di ammoniaca e metanolo, nonché soluzioni per l’adozione dell’elettricità e dell’idrogeno negli aeroporti e per le ferrovie.

I finanziamenti del Bando europeo carburanti sono parte integrante del quadro strategico dell’Unione europea per ridurre le emissioni di gas serra nel settore dei trasporti e promuovere la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio. Inoltre, mirano a potenziare l’efficienza energetica e a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili, contribuendo così agli obiettivi climatici dell’UE.

Le reti TEN-T rappresentano un elemento chiave di questa strategia, essendo un insieme di infrastrutture lineari (ferroviarie, stradali e fluviali) e puntuali (nodi urbani, porti, interporti e aeroporti) considerate rilevanti a livello comunitario. L’obiettivo è migliorare la connettività e la fluidità del trasporto di merci e persone in tutta l’Unione europea, riducendo al contempo l’impatto ambientale.