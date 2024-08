CAMION

Sciopero trasporti merci, autotrasportatori fermi il 19 agosto 2024 per 3 giorni.

Lo sciopero trasporti merci degli autotrasportatori coinvolge gli autisti di camion e mezzi pesanti del CCNL logistica, trasporto merci e spedizioni e CCNL multiservizi.

Il 19 agosto 2024 sciopero nazionale nel settore del trasporto merci, con gli autotrasportatori di camion e mezzi pesanti fermi per 72 ore.

Questo sciopero trasporti, indetto da Fao Cobas e pubblicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, coinvolge gli autotrasportatori, autisti di camion e mezzi pesanti delle aziende aderenti al contratto collettivo nazionale di lavoro CCNL logistica, trasporto merci e spedizioni e CCNL multiservizi.

Giorni e orari sciopero trasporti merci autotrasportatori

Lo sciopero trasporti merci degli autotrasportatori su camion e mezzi pesanti inizia alla mezzanotte del 19 agosto 2024 e termina alla mezzanotte del 21 agosto 2024, su tutto il territorio nazionale.

L’interruzione dei servizi di trasporto merci degli autisti di camion e mezzi pesanti potrebbe avere conseguenze rilevanti, soprattutto per quanto riguarda la distribuzione e l’approvvigionamento di beni essenziali.

Autotrasportatori e CCNL logistica, trasporto merci e spedizioni: i motivi dello sciopero

Gli autotrasportatori che operano sotto il CCNL logistica, trasporto merci e spedizioni e il CCNL multiservizi protestano contro condizioni di lavoro insostenibili.

Gli autisti di camion e mezzi pesanti chiedono un miglioramento dei salari, una riduzione delle ore lavorative e maggiori tutele per la sicurezza. La decisione di estendere lo sciopero per tre giorni consecutivi riflette la gravità delle problematiche e l’urgenza di un dialogo costruttivo tra le parti.

Sciopero trasporto merci 19 agosto 2024

Lo sciopero degli autotrasportatori con l’interruzione dei trasporti merci e lo stop degli autisti di camion e mezzi pesanti, potrebbe provocare ritardi nella distribuzione di beni. Con un impatto negativo sulle catene di approvvigionamento nazionali.

Le aziende che dipendono dai servizi di trasporto merci su strada devono prepararsi ad affrontare lo sciopero trasporto merci degli autotrasportatori e autisti di camion e mezzi pesanti, cercando soluzioni logistiche alternative e gestendo con attenzione le scorte.

Le imprese di autotrasporto che operano nei settori della logistica, trasporto merci e spedizioni e multiservizi dovrebbero anticipare le potenziali interruzioni. Pianificando le proprie attività in modo strategico. Comunicare tempestivamente con i fornitori e i clienti, ottimizzare le scorte e valutare soluzioni di trasporto alternative. Misure fondamentali per mitigare l’impatto dello sciopero trasporti merci degli autotrasportatori

Il prossimo sciopero degli autotrasportatori nel settore del trasporto merci rappresenta una sfida significativa per il settore della logistica e autotrasporto per l’intera economia italiana. Le ripercussioni potrebbero estendersi ben oltre i tre giorni di sciopero, influenzando la disponibilità di beni e prodotti in tutto il Paese.

Continua a leggere: Autotrasporto, sempre meno autisti di camion e imprese di autotrasporti