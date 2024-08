CAMION

In Italia mancano 22.000 camionisti e il numero di imprese di autotrasporto è sceso del 20,8%

Mancano 22.000 autisti di camion e mezzi pesanti e il numero di imprese di autotrasporti è sceso del 20,8%. E’ quanto emerge dal report Ufficio Studi CGIa – Associazione Artigiani e Piccole Imprese Mestre

L’Italia sta affrontando una grave crisi nel settore dell’autotrasporto, con una carenza stimata di almeno 22.000 autisti di camion mezzi pesanti.

Questo deficit rappresenta problema significativo per la logistica nazionale e il settore del trasporto merci su strada, in quanto l’80% delle merci viaggia su gomma.

Se non si interviene tempestivamente, il rischio di una paralisi nel per gli autotrasporti e il trasporto merci su strada potrebbe diventare una realtà entro pochi anni.

Carenza di autisti di camion e mezzi pesanti per il trasporto merci

La carenza di autisti di camion e mezzi pesanti non è un problema esclusivamente italiano. In tutta Europa, trovare camionisti qualificati è diventato sempre più difficile.

Stress, lunghi orari di lavoro e un impegno fisico notevole hanno reso la professione del camionista sempre meno attrattiva, soprattutto per i giovani.

A ciò si aggiunge l’ostacolo rappresentato dal conseguimento della patente di guida professionale (CQC), necessaria per guidare camion e mezzi pesanti, il cui costo elevato scoraggia molti potenziali candidati.

Nonostante alcune aziende di autotrasporti abbiano iniziato a farsi carico delle spese della patente di guida professionale, per attrarre nuovi autisti di camion mezzi pesanti, il problema persiste.

Calo del trasporto merci su strada

Durante il periodo estivo, in particolare a Ferragosto, si osserva un calo significativo del traffico di camion e di mezzi pesanti sulle strade italiane.

Questo fenomeno, seppur legato alla chiusura di fabbriche e negozi per ferie, potrebbe essere un preludio di quello che accadrà nei prossimi anni.

Con la diminuzione del numero di aziende di autotrasporto e la difficoltà crescente nel trovare nuovi autisti di camion e mezzi pesanti, il settore dell’autotrasporto potrebbe sprofondare in una crisi irreversibile.

Già oggi, la carenza di autisti di sta colpendo il trasporto pubblico locale, causando disagi per turisti e pendolari.

Negli ultimi cinque anni, il numero di autisti di camion e mezzi pesanti, titolari della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) è diminuito di quasi 410.000 unità, un calo del 35%.

La fascia di età più colpita è quella degli autisti di camion e mezzi pesanti tra i 30 e i 54 anni, che ha subito una contrazione media del 45-50%.

Di particolare preoccupazione è il dato che il 53,7% degli autisti di camion e mezzi pesanti attualmente in attività ha più di 50 anni. Entro i prossimi dieci anni, la metà di questi camionisti andrà in pensione, lasciando un vuoto difficilmente colmabile.

Chiudono le imprese di autotrasporti

Non è solo il numero di autisti di camion e mezzi pesanti a diminuire. Negli ultimi dieci anni, il numero di imprese di autotrasporto in Italia è sceso del 20,8%, con una perdita di oltre 21.000 aziende.

Le regioni più colpite sono la Valle d’Aosta, il Friuli Venezia Giulia e il Lazio, con cali superiori al 30%. Questo declino è stato in parte causato dalle crisi economiche. Crescente la concorrenza delle imprese di autotrasporto stranierei e dei processi di aggregazione aziendale.

Crisi nel settore dell’autotrasporto, mancano autisti di camion e mezzi pesanti

Per far fronte alla crisi imminente, si stanno esplorando diverse soluzioni. Tra queste, l’incremento dell’assunzione di autisti di camion e mezzi pesanti stranieri e l’introduzione di veicoli a guida autonoma.

Tuttavia, queste soluzioni alla crisi del settore dell’autotrasporto presentano sfide significative. L’introduzione di autisti di camion e mezzi pesanti stranieri potrebbe incontrare resistenze sociali e logistiche. I veicoli a guida autonoma richiedono ancora sviluppi tecnologici e normativi per essere adottati su larga scala.

La crisi degli autotrasportatori in Italia è un problema complesso che richiede interventi immediati e strategici. Se non si riuscirà a invertire il trend attuale, il settore del trasporto degli autotrasporti e del merci su strada potrebbe affrontare una crisi senza precedenti. A rischio non solo la consegna delle merci, ma l’intera economia nazionale.

