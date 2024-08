CAMION

E possibile richiedere i rimborsi autostrada Liguria per gli autotrasportatori, per i viaggi effettuati nel 2023, in entrata e uscita dalla rete autostradale ligure gestita da Autostrade per l’Italia (A10, A26, A12, A7).

La Regione Liguria, in collaborazione con Autostrade per l’Italia (ASPI), ha introdotto un programma di rimborsi autostrada per gli autotrasportatori che hanno subito disagi a causa del piano di ammodernamento della rete autostradale. Come fare domanda per ottenere i rimborsi autostrada Liguria per gli autotrasportatori per i viaggi effettuati nel 2023.

I lavori di ammodernamento sull’autostrada della Liguria (A10, A26, A12, A7) hanno causato molti disagi agli autotrasportatori. Per compensare queste difficoltà, oltre ai normali cashback di Telepass già presenti in fattura, è stato deciso di offrire i rimborsi autostrada forfettari per gli autotrasportatori.

Come fare la domanda rimborsi autostrada Liguria per autotrasportatori

Per iniziare la procedura di richiesta del rimborso, è necessario registrarsi al Portale di Autostrade per l’Italia.

Sito ufficiale: Portale ASPI Creare un account: con le informazioni personali e aziendali. Verifica dell’account: seguire le istruzioni inviate via email per completare la registrazione. Accedere all’account: utilizzare le credenziali create durante la registrazione. Sezione ‘Rimborsi’: disponibile il formulario specifico per gli autotrasportatori. Compilare i dati richiesti: inserire le informazioni relative alle missioni di viaggio. Caricare i documenti: caricare le prove di viaggio richieste. Invio della domanda: dopo aver verificato tutte le informazioni, inviare la richiesta.

Calendario delle scadenze rimborso autostrada Liguria

Per evitare di perdere l’opportunità di ottenere i rimborsi autostrada Liguria per gli autotrasportatori, è fondamentale rispettare le seguenti scadenze:

Entro il 3 settembre 2024: registrazione utente al portale.

Entro il 27 settembre 2024: caricamento delle missioni di viaggio.

Entro il 9 ottobre 2024: chiusura della domanda.

Gli autotrasportatori che operano in Liguria potranno richiedere e ottenere i rimborsi per i disagi subiti nel 2023. Rispettare tutte le scadenze e fornire informazioni accurate per garantire una rapida elaborazione della richiesta. Per ulteriori dettagli, visitare il Portale ASPI.

Continua a leggere: Riduzione pedaggi, pubblicata la Direttiva 2024 Albo Autotrasporto