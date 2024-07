CAMION

Pubblicata la Tabella con le percentuali di riduzione pedaggi autostradali per fatturato e classe veicolo della Direttiva 2024 Albo Autotrasporto

L’Albo degli Autotrasportatori ha pubblicato la Direttiva n. 152/2024, per la riduzione pedaggi per il settore del trasporto merci su strada in Italia.

La nuova direttiva, dell’Albo degli Autotrasportatori, firmata dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, introduce riduzioni sui transiti autostradali per l’anno 2024.

La riduzione dei costi autostradali sostiene le imprese del settore dell’autotrasporto, promuovendo al comportamenti virtuosi in termini di sostenibilità ambientale.

Riduzione pedaggi – Direttiva

La Direttiva n. 152/2024 prevede una riduzione dei pedaggi autostradali per le imprese di autotrasporto, con uno sconto massimo del 13%. Questa riduzione è variabile, differenziata in base alla classe dei veicoli e al fatturato generato dall’impresa sulla rete autostradale. La riduzione dei costi autostradali rappresenta un sostanziale risparmio economico per le aziende, incentivando l’uso delle infrastrutture stradali in orari meno congestionati.

Sconto pedaggio trasporti notturni

Un’ulteriore riduzione dei pedaggi autostradali del 10% è prevista per le imprese di autotrasporti che realizzano almeno il 10% del loro fatturato da transiti notturni.

Questi transiti devono avvenire con ingresso in autostrada tra le 22:00 e le 02:00, oppure con uscita entro le 06:00. L’incentivo ha l’obiettivo di ridurre la congestione diurna, migliorare la fluidità del traffico e contribuire alla sicurezza stradale.

La Direttiva per la riduzione dei pedaggi autostradali specifica inoltre che, per beneficiare delle riduzioni, i veicoli devono essere di classe ambientale Euro 5 o superiore. Questa clausola è in linea con gli obiettivi ambientali europei, incentivando l’uso di veicoli più puliti e meno inquinanti.

Tabella riduzione pedaggi autostradali 2024

