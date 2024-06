CAMION

Come fare domanda da domani 5 giugno 2024 alle ore 9.00 del Bonus pedaggi autostradali per autotrasportatori 2024

Da domani, 5 giugno 2024 gli autotrasportatori possono richiedere il Bonus pedaggi autostradali 2024, il contributo di riduzione o sconto dei pedaggi autostradali del 2023.

Il Bonus pedaggi autostradali 2024, per gli autotrasportatori, è erogato per ridurre i costi sostenuti al casello dell’autostrada da parte dell’autotrasporto merci per i passaggi effettuati nel 2023.

Come fare la domanda Bonus pedaggi autostradali 2024

La prenotazione può avvenire esclusivamente attraverso l’applicativo “Pedaggi” al quale si può accedere attraverso il Portale dell’Albo.

La richiesta dello sconto sui pedaggi autostradali 2024 avviene in due fasi: la prenotazione della domanda e l’inizio dell’istanza.

Le prenotazioni delle domande iniziano domani 5 giugno 2024. Si può presentare inviare la domanda del Bonus pedaggi autostradali dalle ore 9.00 di mercoledì 5 giugno 2024, fino alle ore 14.00 dell’11 giugno 2024.

La Delibera 7 maggio 2024, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, dispone che a gestire lo sconto per gli autotrasportatori è il Comitato centrale per l’Albo degli autotrasportatori.

L’invio dell’istanza di richiesta Bonus pedaggi autostradali per autotrasportatori 2024 inizia dalle ore 9.00 del 24 giugno 2024 fino alle ore 14.00 del 21 luglio 2024. Questo secondo step, prevede l’inserimento dei dati relativi alla domanda, firma digitale e invio dell’istanza.

Date da segnare nel calendario per la richiesta del Bonus

Le date da segnare a calendario per la richiesta del Bonus pedali autostradali 2024 sono:

5 giugno 2024 fino all’11 giugno 2024 per la domanda

24 giugno 2024 fino al 21 luglio 2024 per il deposito dell’istanza

Il Bonus pedaggi autostradali per autotrasportatori 2024 disponibile ammonta a 148 milioni di euro, suddivisi tra le imprese. Vale per i costi sostenuti per i pedaggi autostradali in relazione ai transiti effettuati dal primo gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2023, con veicoli Euro 5, Euro 6 o superiore, o ad alimentazione alternativa o elettrica.

Il Bonus pedaggi autostradali per autotrasportatori 2024 non può essere superiore al 13% del valore del fatturato annuo. La riduzione è calcolata in ragione dei diversi scaglioni di fatturato globale annuo, sulla base della classe ecologica del veicolo e della relativa percentuale di riduzione.

Il bonus pedaggi autostradali è uno sconto rivolto agli autotrasportatori. Per il settore dell’autotrasporto, ogni anno è previsto il Bonus pedaggi.

Chi attraversa i caselli autostradali può beneficiare di una riduzione sui pedaggi, con una percentuale che varia dall’1% al 13%. La percentuale dello sconto dipende dal tipo di veicoli utilizzati e dal fatturato dell’azienda.

Le riduzioni possono essere richieste dagli autotrasportatori che, al 31 dicembre 2022 e durante il 2023, risultavano iscritti come imprese, cooperative, consorzi o società consortili all’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi o all’Albo nazionale degli autotrasportatori.

Possono presentare domanda anche le imprese di autotrasporto di merci in conto proprio o per conto di terzi con sede in un Paese dell’Unione Europea. Anche con sede in Svizzera e Inghilterra, se titolari di apposita licenza.