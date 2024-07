CAMION

La recente comunicazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha chiarito l’obbligo di registrazione al REN Noleggi per le aziende che utilizzano mezzi a noleggio, escludendo specificamente il trazionismo da questo obbligo. Questa decisione ha rilevanza cruciale per gli operatori del settore dell’autotrasporto in Italia.

Il trazionismo si configura come una modalità di autotrasporto in cui un trattore, di proprietà del vettore, traina un semirimorchio di proprietà di un’altra parte. La definizione precisa di questa pratica è stata fornita nella sentenza n. 16582 del 25 novembre 2002 dalla Corte di Cassazione Civile, Sezione Lavoro, che specifica come il trazionismo differisca sostanzialmente dalla locazione, dato che il semirimorchio rimane sotto la diretta disponibilità del proprietario.

Chiarimenti Normativi Registrazione al REN

In risposta a un’interrogazione parlamentare, il Viceministro Edoardo Rixi ha precisato che il trazionismo, pur non essendo regolato da una normativa europea specifica, si configura come un contratto di trasporto piuttosto che di locazione. Questa distinzione è fondamentale: nel trazionismo, il semirimorchio non è sotto il controllo del trazionista, che esegue il trasporto seguendo le istruzioni del proprietario del veicolo rimorchiato.

Esclusione dal registro REN Noleggi

Il MIT ha ufficialmente escluso il trazionismo dall’obbligo di registrazione al REN Noleggi, riconoscendo la differenza funzionale tra trazionismo e locazione. Il Ministero ha inoltre sottolineato che, al momento, non vi sono necessità di introdurre regolamentazioni specifiche per il trazionismo, considerato che questa pratica non presenta problematiche significative e opera senza conflitti con le norme esistenti. Qualsiasi futura regolamentazione richiederebbe un consulto preliminare con la Commissione europea.

L’esclusione del trazionismo dall’obbligo di registrazione al REN Noleggi offre un importante chiarimento normativo per gli operatori del settore dell’autotrasporto. Questa decisione assicura una maggiore certezza giuridica e operativa, permettendo alle aziende di continuare a utilizzare il modello del trazionismo senza ulteriori oneri burocratici.

