A partire dal 1° gennaio 2025, la Danimarca introdurrà un pedaggio basato sul chilometraggio per i camion, sostituendo l’attuale sistema dell’Eurovignette. Questo nuovo sistema, chiamato KmToll, sarà applicato inizialmente ai veicoli pesanti con un peso superiore a 12 tonnellate e coprirà una vasta rete stradale di circa 11.000 chilometri. La decisione rientra nella strategia del governo danese per ridurre le emissioni di CO2 del 70% entro il 2030 e raggiungere la neutralità climatica entro il 2045.

KmToll: il nuovo pedaggio camion

Il sistema KmToll sarà gestito da Sund & Bælt e interesserà i camion di oltre 12 tonnellate già dal 2025. Entro il 2027, il pedaggio camion sarà esteso anche ai veicoli di peso superiore a 3,5 tonnellate, con l’obiettivo di includere l’intera rete stradale pubblica della Danimarca, pari a circa 75.000 chilometri, entro il 2028.

Questo cambiamento comporterà una revisione legislativa prevista per l’autunno 2024. La normativa aggiornerà il criterio di peso dei veicoli, passando dal peso lordo ammissibile al peso lordo tecnicamente ammissibile, un parametro essenziale per il calcolo delle tariffe del pedaggio camion.

Classi di emissione e tariffe del pedaggio camion

Il nuovo pedaggio camion sarà calcolato in base a due parametri principali: il peso del veicolo e la sua classe di emissione, in linea con la direttiva Eurovignette. Le classi di emissione saranno cinque, andando dalla classe 1 per i veicoli più inquinanti, fino alla classe 5 per i camion a zero emissioni, come quelli elettrici o a idrogeno.

Le tariffe per chilometro varieranno anche in base al peso del veicolo, suddiviso in tre categorie:

12.000 – 17.999 kg

18.000 – 32.000 kg

oltre 32.000 kg

Tariffe differenziate nelle zone ambientali

Nelle principali aree urbane danesi, come Copenaghen e Aarhus, il pedaggio camion sarà maggiorato del 50%. A causa del maggiore impatto ambientale del traffico pesante in queste zone. Le tariffe varieranno a seconda del peso e della classe di emissione. Ad esempio, un camion con un peso tra 12.000 e 17.999 kg e appartenente alla classe di emissione 1 pagherà 1,12 corone danesi per chilometro fuori dalle zone ambientali e 1,68 corone danesi all’interno di queste aree.

Controlli e sanzioni per il mancato pagamento del pedaggio camion

La Danimarca implementerà un rigoroso sistema di controllo, utilizzando tecnologie avanzate per monitorare il pagamento del pedaggio camion. I veicoli saranno soggetti a scanner DSRC e telecamere automatiche che verificheranno il pagamento attraverso la lettura delle targhe. Il mancato pagamento del pedaggio camion comporterà una multa di 4.500 DKK (circa 600 €) per giorno di infrazione.

Il passaggio a un pedaggio basato sul chilometraggio per i camion in Danimarca rappresenta un cambiamento fondamentale nel settore dei trasporti. Con implicazioni significative per la sostenibilità ambientale e la gestione dei costi infrastrutturali. Gli operatori del settore devono prepararsi ad adeguarsi al nuovo sistema. Questo contribuirà a ridurre le emissioni di CO2, assicurerà una più equa distribuzione dei costi legati al traffico pesante attraverso il pedaggio camion.

