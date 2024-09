CAMION

L’Unione degli Autotrasportatori della Slovacchia (UNAS) ha accettato l’aumento del 40% dei pedaggi autostradali proposto dal governo. Questo incremento, applicato gradualmente, ha l’obiettivo di allineare il sistema slovacco alle normative europee e ai livelli di pedaggio dei paesi confinanti, conformemente alla direttiva UE Eurovignette.

Aumento pedaggi autostradali in Slovacchia

Il governo slovacco, tramite il Ministero dei Trasporti, ha spiegato che l’aumento dei pedaggi è finalizzato a evitare che la Slovacchia diventi un punto di transito per gli autotrasportatori che cercano di abbassare i costi scegliendo rotte più economiche rispetto ai paesi limitrofi. In questo modo, si intende ridurre il traffico di mezzi pesanti sulle infrastrutture nazionali, proteggendone la qualità e sostenendo l’obiettivo di riduzione dell’inquinamento atmosferico.

Il provvedimento è parte di un adeguamento al sistema della Eurovignette. Questo impone che le tariffe dei pedaggi riflettano anche i costi ambientali legati alle emissioni di CO2. L’adeguamento dovrà essere completato entro il 1° luglio 2025, termine previsto dalla normativa europea.

Unione degli Autotrasportatori della Slovacchia UNAS

Nonostante l’aumento dei pedaggi autostradali possa rappresentare un onere significativo, l’UNAS Unione degli Autotrasportatori della Slovacchia ha accettato la proposta del governo dopo intense negoziazioni.

La versione iniziale prevedeva un aumento del pedaggio dell’80%, ma il sindacato è riuscito a ottenere una riduzione, limitando l’incremento dei pedaggi in autostrada al 40%.

Inoltre, è stata promessa una riduzione della tassa sui veicoli a motore per compensare in parte i costi aggiuntivi per gli autotrasportatori slovacchi.

Stanislav Skala, presidente dell’UNAS, ha dichiarato che, sebbene l’aumento dei pedaggi non sia mai una misura accolta favorevolmente dal settore, l’accordo raggiunto rappresenta una soluzione equilibrata che tiene conto delle esigenze economiche del trasporto su strada. “Le trattative hanno permesso di mitigare l’impatto finanziario, evitando un aumento eccessivo delle tariffe”, ha affermato Skala.

La direttiva pedaggi EU Eurovignette e l’impatto sull’autotrasporto

L’aumento dei pedaggi in Slovacchia si inserisce nel contesto, determinato dalla direttiva UE Eurovignette. Stabilisce criteri uniformi per l’applicazione del pedaggio sulle principali vie di trasporto in Europa.

Secondo questa normativa, i paesi membri devono garantire che le tariffe dei pedaggi coprano non solo i costi di manutenzione delle infrastrutture, ma anche quelli legati all’inquinamento atmosferico e acustico prodotto dal traffico pesante.

L’implementazione di questa direttiva rappresenta un impegno per molti paesi, incluso quello slovacco. E’ vista come fondamentale verso una gestione più sostenibile del trasporto su strada.

