CAMION

Per il noleggio veicoli senza conducente è prossima la scadenza del 15 luglio 2024 entro la quale va eseguito l’adempimento della registrazione dei veicoli su REN Noleggi.

La scadenza per la registrazione dei veicoli a noleggio senza conducente è stata prorogata al 15 luglio 2024, come specificato dalla circolare prot. n. 25355 del 17 novembre 2023 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS).

La proroga al 15 luglio 2024 riguarda i contratti di noleggio senza conducente stipulati fino a tale data, indipendentemente dalla loro stipula antecedente al 20 novembre 2023, data di avvio dell’applicativo REN-Noleggi o al 15 gennaio 2024, termine originario per la registrazione.

La registrazione al REN Noleggi è obbligatoria dal 16 luglio 2024 per tutti i veicoli a noleggio senza conducente utilizzati da imprese di autotrasporto merci in conto terzi. Questa misura è essenziale per garantire la tracciabilità dei veicoli e tutelare le imprese.

Registrazione veicoli a noleggio senza conducente su REN Noleggi

Tutti i contratti di locazione veicoli senza conducente, conclusi fino al 15 luglio 2024 potranno beneficiare della proroga per la registrazione. Dal 16 luglio 2024, l’onere di registrazione dovrà essere assolto prima dell’uso del veicolo.

Requisiti per la registrazione veicoli a noleggio senza conducente

Contratti di locazione: devono essere registrati presso il REN Noleggi, anche se l’impresa dispone di un solo veicolo detenuto a titolo di noleggio senza conducente.

Immatricolazione: i veicoli devono essere immatricolati per uso di terzi e non per trasporto in conto proprio.

Idoneità finanziaria: l’onere di adeguare il valore dell’idoneità finanziaria spetta all’impresa locataria, con una corrispondente riduzione per l’impresa locatrice.

Contratti di breve durata: anche i contratti di noleggio di breve durata devono essere registrati senza eccezioni. Questo garantisce un monitoraggio continuo e una gestione trasparente dei veicoli.

Come registrare i veicoli a noleggio senza conducente su REN Noleggi

La registrazione deve avvenire prima dell’utilizzo del veicolo. Non esiste un termine specifico per la registrazione delle modifiche del contratto di locazione, ma è fondamentale che i dati nell’applicativo REN Noleggi corrispondano alla situazione giuridica reale della locazione.

Le imprese possono rivolgersi agli Uffici di Motorizzazione Civile (UMC) per assistenza nella registrazione. È consigliabile tenere a bordo del veicolo la ricevuta rilasciata dall’UMC in attesa del completamento della registrazione.

Ulteriori informazioni e normativa

La proroga al 15 luglio 2024 per la registrazione dei veicoli a noleggio senza conducente offre un ulteriore margine di tempo alle imprese di autotrasporto per adeguarsi alla normativa.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, è possibile consultare la circolare completa sul sito del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili.

Continua a leggere: Milano bando per noleggio auto in sharing station based per concessioni fino al 2026