Noli marittimi: il costo dei container è aumentato del +96,5% in 2 mesi sulla tratta Cina-Italia, ritoccando così l’ennesimo record annuale.

Tra i motivi del rincaro si annoverano la ripresa della domanda di spedizioni dalla Cina, la congestione nei porti asiatici e la minaccia di attacchi degli Houthi verso le navi che imboccano da Sud il Mar Rosso.

Il Drewry World Container Index, che monitora i prezzi del trasporto marittimo globale, risulta essere aumentato ancora del 4% arrivando a 5.318 dollari per container da 40 piedi nell’ultimo mese ed è aumentato del 256% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

Le tariffe Shanghai-Genova

Le tariffe da Shanghai a Genova sono cresciute di un altro 1% settimanale a 7.102 dollari per un container da 40 piedi. L’ultimo indice Drewry WCI di 5.318 dollari per container da 40 piedi è inferiore del 49% rispetto al precedente picco pandemico di 10.377 dollari di settembre 2021, ma è superiore del 274% rispetto alle tariffe medie del 2019 (pre-pandemia) di 1.420 dollari. La Drewry prevede “un lieve aumento delle tariffe di trasporto a causa della congestione nei porti asiatici”.

Le tariffe Shangai-Rotterdam

Le tariffe di trasporto da Shanghai a Rotterdam sono aumentate del 7%, ovvero di 455 dollari a 7.322 dollari per container da 40 piedi. Allo stesso modo, i costi da Shanghai a Los Angeles e da Shanghai a New York sono cresciuti del 4% rispettivamente a 6.673 dollari e 7.827 dollari per box da 40 piedi.

Le tariffe da Rotterdam a Shanghai invece e da Shanghai a Genova e da New York a Rotterdam sono salite dell’1% rispettivamente a 676 dollari, 7.102 dollari e 640 dollari per feu (container da 40 piedi). Al contrario, le tariffe da Rotterdam a New York sono diminuite del 2%, ovvero di 49 dollari a 2.044 dollari per container da 40 piedi. Nel frattempo, le tariffe da Los Angeles a Shanghai rimangono stabili.