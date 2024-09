CAMION

Luglio e agosto 2024 hanno mostrato andamenti contrastanti nel mercato degli autocarri, rimorchi, semirimorchi e autobus. I dati Anfia rivelano un calo per gli autocarri e una flessione significativa per i rimorchi e gli autobus, con la necessità di una pianificazione a lungo termine per il rinnovo del parco circolante del trasporto merci in Italia.

Mercato autocarri, rimorchi, semirimorchi e autobus luglio-agosto 2024

Luglio 2024:

Autocarri: 2.768 libretti di circolazione, con un leggero calo dell’1% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.

Rimorchi e semirimorchi pesanti: 1.433 libretti (+6,7%), suddivisi in 148 rimorchi (+12,1%) e 1.285 semirimorchi (+6,1%).

Autobus: Crescita del 34,9%.

Agosto 2024:

Autocarri: 1.393 libretti di circolazione, con un drastico calo del 45,7%.

Rimorchi e semirimorchi pesanti: 805 libretti (-15,4%), suddivisi in 71 rimorchi (-20,2%) e 734 semirimorchi (-14,9%).

Autobus: riduzione del 32,8%.

Analisi e tendenze di mercato autocarri, rimorchi, semirimorchi e autobus nei primi otto mesi del 2024

Autocarri: 20.928 libretti di circolazione (+1,8% rispetto ai primi otto mesi del 2023).

Rimorchi e semirimorchi pesanti: 9.402 libretti (-11,9%), suddivisi in 934 rimorchi (+4,4%) e 8.468 semirimorchi (-13,4%).

Distribuzione geografica:

Autocarri: variazioni positive nel Nord-Est (+7,6%) e nel Sud e Isole (+0,3%); cali nel Nord-Ovest (-0,4%) e nel Centro (-0,5%).

Veicoli per classi di peso: crescita significativa per i veicoli sopra 3,5 tonnellate (+142,9%) e per quelli sopra 12,5 tonnellate (+22%).

Veicoli rigidi e trattori stradali:

Autocarri rigidi: Crescita del 5,8%.

Trattori stradali: -1,7%.

Segmento ambientale:

Veicoli a gas: Quota di mercato dell’1,9% (403 unità).

Autocarri elettrici e ibridi: 0,8% (con una riduzione rispetto all’1,4% del 2023).

Politiche per il rinnovo parco veicolare del trasporto merci

Luca Sra, Delegato ANFIA per il trasporto merci, sottolinea che il trend negativo di luglio e agosto evidenzia l’urgenza di politiche pubbliche coerenti e di lungo periodo. È importante superare le discontinuità attuali e adottare una programmazione che faciliti il rinnovo del parco veicolare, tra i più obsoleti d’Europa. La proposta include un piano pluriennale per la sostituzione dei veicoli con modelli a basse e zero emissioni e un incremento dei contributi per la rottamazione per incentivare un reale svecchiamento del parco circolante.

Massimo Menci, Presidente della Sezione Rimorchi di ANFIA, aggiunge che il calo nel mercato dei rimorchi e semirimorchi, accentuato in agosto, mostra la necessità di interventi strutturali e finanziamenti adeguati. È fondamentale che la legge di bilancio 2025 preveda risorse aggiuntive per il settore, migliorando l’efficienza energetica e la sicurezza del trasporto merci.

Il mercato degli autocarri, rimorchi, semirimorchi e autobus nei mesi estivi 2024 ha mostrato segni di debolezza, con cali significativi in agosto. Per contrastare queste tendenze e rinnovare un parco circolante obsoleto, è necessario un intervento pubblico strutturato e una pianificazione a lungo termine che favorisca l’adozione di tecnologie più pulite e moderne nel trasporto merci.

Continua a leggere: UNRAE, mercato veicoli industriali pesanti in frenata