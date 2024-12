CAMION

Dal 2 dicembre 2024 è possibile richiedere gli incentivi a fondo perduto del Bando Rinnova Veicoli della Regione Lombardia.

Gli incentivi con contributo a fondo perduto della Regione Lombardia sono un’opportunità per le imprese lombarde che desiderano beneficiare di incentivi e contributi a fondo perduto. L’obiettivo è favorire la transizione ecologica e migliorare la qualità dell’aria attraverso il rinnovo del parco veicoli aziendale con modelli a zero o bassissime emissioni. Sono ammesse a contributo a fondo perduto del Bando Rinnova Veicoli 2025 le spese al netto dell’IVA per l’acquisto di veicoli per il trasporto di persone o di merci in conto proprio o in conto terzi, rendendo l’iniziativa accessibile a numerosi settori.

Incentivi con contributo a fondo perduto del Bando Rinnova Veicoli

Gli incentivi con contributo a fondo perduto del Bando Rinnova Veicoli promossi dalla Regione Lombardia rientrano nel quadro delle misure per il miglioramento ambientale e la riduzione dell’inquinamento atmosferico.

Grazie agli incentivi e contributi a fondo perduto, le imprese possono sostituire veicoli inquinanti (benzina fino a Euro 2 e diesel fino a Euro 5) con nuovi mezzi ecologici, a beneficio sia delle attività imprenditoriali che dell’ambiente.

Chi può richiedere gli incentivi a fondo perduto del Bando Rinnova Veicoli

Il Bando Rinnova Veicoli 2025 si rivolge a:

Micro, piccole e medie imprese (PMI) con sede operativa in Lombardia.

Imprese di qualsiasi settore economico ammissibile ai sensi dei codici ATECO.

Veicoli ammessi al contributo a fondo perduto

I contributi a fondo perduto sono incentivi che coprono:

Veicoli L elettrico: motoveicoli a zero emissioni.

Veicoli M1, M2, M3, N1, N2, N3: per il trasporto di persone o merci.

Velocipedi a pedalata assistita per trasporto merci (e-cargo bike).

Incentivi e importi del contributo a fondo perduto

Il Bando Rinnova Veicoli 2025 prevede contributi a fondo perduto calcolati in base a:

Categoria del veicolo.

Classe emissiva (contributi più elevati per veicoli a emissioni zero).

Importi agevolabili

Investimento minimo: 2.500 €.

Contributo massimo: 30.000 €.

Come presentare la domanda incentivi veicoli

Le domande per gli incentivi del Bando Rinnova Veicoli devono essere presentate tramite il portale Telemaco.

Apertura domande: 2 dicembre 2024, ore 10:00.

Chiusura domande: 30 settembre 2025, ore 16:00.

Per dettagli e approfondimenti, consulta il bando completo sul sito ufficiale: Unioncamere Lombardia.

Risorse finanziarie disponibili

La Regione Lombardia ha destinato 5.940.000 € al Bando Rinnova Veicoli, così suddivisi: 2.970.000 € per il 2025.

La Regione Lombardia ha destinato 5.940.000 € al Bando Rinnova Veicoli, così suddivisi: 2.970.000 € per il 2025.

