CAMION

Incentivi autotrasporto conto terzi, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.215, il 13 settembre 2024, il Decreto del 6 agosto 2024 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il decreto stabilisce le disposizioni per gli incentivi autotrasporto conto terzi, con un limite di spesa complessivo di 25 milioni di euro.

Incentivi autotrasporto conto terzi rinnovo parco veicolare

Il Decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale ha come obiettivo quello di sostenere le imprese di autotrasporto conto terzi attraverso l’erogazione di contributi per il rinnovo del parco veicolare.

L’incentivo autotrasporto conto terzi è volto a favorire l’acquisto di nuovi veicoli a minore impatto ambientale e alla rottamazione dei mezzi più obsoleti, migliorando così l’efficienza e la sostenibilità del settore.

Dettaglio dei contributi autotrasporto

Il budget stanziato per gli incentivi autotrasporto conto terzi è di 25 milioni di euro per l’anno 2024.

I contributi sono destinati alle imprese di autotrasporto conto terzi, iscritte al Registro Elettronico Nazionale (R.E.N.) e all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

Mirano a promuovere un parco veicolare più eco-sostenibile, incentivando l’acquisto di veicoli moderni e la sostituzione dei mezzi più inquinanti.

Come ottenere gli incentivi autotrasporto conto terzi

Le risorse dei contributi autotrasporto conto terzi saranno distribuite seguendo le disposizioni del Regolamento Generale di Esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea, che regolamenta gli aiuti compatibili con il mercato comune. Inoltre, le aziende devono conformarsi alle condizioni del Regolamento (CE) n. 595/2009.

Le imprese di autotrasporti interessate devono seguire le modalità di richiesta indicate nel decreto per accedere agli incentivi autotrasporto conto terzi. È fondamentale che le aziende siano in regola con le iscrizioni al R.E.N. e all’albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi per poter beneficiare dei contributi.

Per ulteriori dettagli e per consultare il testo completo del decreto, si rimanda al link ufficiale della Gazzetta Ufficiale.

Il Decreto del 6 agosto 2024 è una significativa opportunità per le imprese di autotrasporto conto terzi. Consente di accedere agli incentivi per il rinnovo del parco veicolare.

Questi incentivi sono progettati per migliorare la sostenibilità ambientale del settore trasporti, promuovendo l’adozione di veicoli con tecnologie più avanzate e riducendo l’impatto ambientale dei veicoli più datati.

