Il settore dell’autotrasporto sta vivendo una trasformazione verso la sostenibilità, grazie alla crescente disponibilità del carburante HVO (hydrotreated vegetable oil) fossil-free in tutta Europa. L’innovativo carburante HVO consente di ridurre fino al 90% le emissioni di gas serra e l’inquinamento da particolato rispetto ai carburanti fossili tradizionali, mantenendo inalterate le prestazioni del motore.

Crescita dell’utilizzo del carburante HVO in Europa

Negli ultimi mesi, l’uso del carburante HVO, noto anche come XTL, è aumentato notevolmente in Europa centrale e meridionale. Questo combustibile diesel fossil-free, già ampiamente utilizzato nei paesi del Nord Europa, sta diventando una scelta sempre più popolare per le aziende di trasporto che vogliono ridurre la loro impronta di carbonio.

Thermo King, leader globale nelle soluzioni di controllo della temperatura per il trasporto, ha approvato l’uso del carburante HVO per le sue unità di refrigerazione fin dal 2021. Questo rappresenta un’opportunità significativa per le aziende di trasporto di adottare pratiche più sostenibili senza compromettere l’efficienza operativa.

Vantaggi del carburante HVO per i trasporti refrigerati

L’utilizzo del carburante HVO offre numerosi vantaggi, tra cui la riduzione delle emissioni di gas serra e dell’inquinamento da particolato del motore fino al 90%, senza compromettere le prestazioni. Inoltre è compatibile con i motori diesel esistenti senza richiedere modifiche, permettendo alle aziende di adottare questo carburante sostenibile senza costi aggiuntivi per la manutenzione o adattamenti tecnici.

Molti clienti di Thermo King stanno già beneficiando dell’uso del carburante HVO per i loro autocarri e semirimorchi refrigerati. Con l’aumento della disponibilità di HVO in tutta Europa, sempre più aziende avranno la possibilità di rendere le loro operazioni di trasporto più ecologiche, contribuendo così a una significativa riduzione delle emissioni di carbonio.

L’impegno di Thermo King e Trane Technologies per la sostenibilità

Dal 2021, Thermo King utilizza il carburante HVO per testare tutte le sue unità di refrigerazione per autocarri e semirimorchi con motori diesel, prodotte nello stabilimento di Galway, in Irlanda. Questa iniziativa ha ridotto le emissioni di carbonio associate alla produzione, dimostrando l’impegno dell’azienda verso la sostenibilità.

Thermo King fa parte di Trane Technologies, un’azienda che ha adottato un approccio innovativo per la decarbonizzazione degli edifici, della produzione e della catena del freddo. L’obiettivo di Trane Technologies è di rispettare gli impegni di sostenibilità per il 2030, tra cui la Gigaton Challenge, e di raggiungere il Net Zero entro il 2050. Trane Technologies è stata la prima azienda del settore a ottenere la convalida della Science Based Targets Initiative (SBTi) per i suoi obiettivi di riduzione delle emissioni a breve e lungo termine.

La crescente disponibilità di carburante HVO in Europa rappresenta un’opportunità per migliorare la sostenibilità operativa nel settore dei trasporti, in particolare per autocarri e semirimorchi refrigerati. L’impegno di aziende come Thermo King e Trane Technologies nella promozione di carburanti alternativi sostenibili è un passo importante verso un futuro più verde e meno inquinante.

