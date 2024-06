CAMION

Il MIT Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti continuerà a gestire quasi 40 miliardi di euro di fondi europei per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), rimanendo il principale ministero destinatario di risorse in tutta l’Unione europea. La recente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto di riassegnazione delle risorse PNRR conferma la rimodulazione approvata dal Consiglio ECOFIN dell’Unione Europea lo scorso 8 dicembre.

Il decreto, emanato dalla Ragioneria Generale dello Stato, ha assegnato al MIT risorse aggiuntive per oltre 146 milioni di euro, portando il totale a 39,8 miliardi di euro per 24 investimenti PNRR e consolidando la posizione del MIT come Amministrazione fondamentale per l’implementazione del Piano.

Novità del Piano MIT per i Fondi PNRR

La rimodulazione ha ottimizzato i fondi e mantenuto inalterata l’ambizione generale del PNRR: le risorse assegnate ad investimenti non più compatibili con le scadenze del Piano sono state, per la massima parte, indirizzate verso quegli interventi che potevano essere ulteriormente potenziati.

Tra le novità introdotte dalla rimodulazione e confermate dal decreto, assegnato oltre un miliardo di euro per rafforzare gli investimenti per il rinnovo del parco ferroviario regionale per il trasporto pubblico locale con treni a zero emissioni e servizio universale, all’interno della nuova Missione 7, anche nota come RePowerEU, l’ambizioso piano europeo per rendere l’Unione più autonoma e sovrana in ambito energetico.

È inoltre confermato il miliardo di euro di risorse aggiuntive per la riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua (M2C4 – 4.2), per il quale il MIT aveva già provveduto, in attesa del decreto MEF, con il relativo decreto di assegnazione delle risorse.

Tutte le informazioni sugli investimenti PNRR di competenza MIT alla luce della rimodulazione sono già disponibili nella sezione Attuazione Misure PNRR sulla pagina web del Ministero, con informazioni aggiuntive sul raggiungimento degli obiettivi e traguardi legati al Piano e lo stato di attuazione delle singole misure.