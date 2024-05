CAMION

L’ecobonus per furgoni, van e veicoli commerciali rappresenta un’opportunità importante. L’incentivo ecobonus è progettato per favorire l’acquisto anche in leasing di furgoni, van, veicoli commerciali sia endotermici che elettrici.

Tra i veicoli commerciali ammessi alle agevolazioni troviamo quelli di Mercedes-Benz Vans.

Modelli furgoni, van e veicoli commerciali ammessi all’ecobonus

La gamma di veicoli Mercedes-Benz Hans che rientrano nell’ecobonus include:

Sprinter e eSprinter

Vito e eVito

Citan e eCitan

Citan Tourer

Classe T

Questi modelli che rientrano nell’ecobonus 2024 sono ideali per le imprese che si occupano del trasporto di merci, offrendo soluzioni sia per esigenze di consegne urbane che per trasporti su lunghe distanze.

Dettagli ecobonus 2024 per furgoni, van e veicoli commerciali

L’ecobonus prevede una serie di contributi volti a incentivare l’adozione di veicoli commerciali più ecologici. Gli importi variano a seconda dell’alimentazione del veicolo, della massa totale a terra e della presenza o meno di un veicolo da rottamare. Gli incentivi sono disponibili sia per l’acquisto che per il leasing, rendendo più flessibile e accessibile l’aggiornamento della flotta.

Incentivi per veicoli commerciali endotermici ed elettrici

Per i van Mercedes-Benz, gli incentivi ecobonus con rottamazione variano come segue:

Veicoli commerciali leggeri (fino a 3,5 tonnellate): da 1.500 euro a 6.000 euro

Veicoli commerciali medi (da 3,5 a 7,5 tonnellate): da 4.000 euro a 12.000 euro

Veicoli commerciali pesanti (oltre 7,5 tonnellate): da 8.000 euro a 18.000 euro

Per i modelli come il Citan Tourer e la Classe T, che emettono tra 61 e 135 g/km di CO2, gli incentivi con rottamazione variano da 1.500 a 3.000 euro. Questi incentivi aiutano a compensare i costi iniziali più elevati dei veicoli a basse emissioni, rendendo l’acquisto o il leasing più conveniente per le PMI.

Grazie agli incentivi dell’ecobonus 2024, è oggi più conveniente acquistare un van Mercedes-Benz, sia per il trasporto merci che per il trasporto passeggeri. Questa iniziativa non solo promuove l’adozione di veicoli commerciali a basse emissioni, ma supporta anche le PMI italiane nell’aggiornamento della loro flotta con veicoli efficienti e moderni.

Mercedes-Benz Vans, con la sua gamma diversificata di veicoli commerciali endotermici ed elettrici, continua a consolidare la sua posizione nel settore dei trasporti premium, offrendo soluzioni adatte a ogni esigenza commerciale.

Gli incentivi ecobonus 2024 consentono di migliorare l’efficienza operativa nel trasporto merci e contribuiscono alla sostenibilità ambientale.

Ecobonus veicoli commerciali 2024: apre la piattaforma per richiedere gli incentivi