Pubblicato il calendario dei divieti mezzi pesanti in Germania per l’estate 2024. Il calendario dei divieti di circolazione mezzi pesanti in Germania Estate 2024 è valido dal 1 luglio 2024 al 31 agosto 2024.

Dal 1 luglio e il 31 agosto di ogni anno, in Germania vengono imposti divieti di circolazione e restrizioni al traffico dei mezzi pesanti.

I divieti circolazione mezzi pesanti vengono adottati per agevolare il regolare flusso del traffico durante il periodo estivo.

I divieti di circolazione mezzi pesanti estate 2024 in Germania si applicano alle seguenti tipologie di veicoli:

Sulle autostrade di cui al comma 2 e sulle strade statali di cui al comma 3 dell’articolo 1 dell’ordinanza sui viaggi per le vacanze non è consentito utilizzare veicoli adibiti al trasporto di merci con massa massima autorizzata superiore a 7,5 tonnellate, nonché veicoli adibiti al trasporto di merci con rimorchio, per fini commerciali o per conto terzi, compresi i viaggi a vuoto ad essi correlati.

Calendario divieti di circolazione mezzi pesanti Estate 2024 Germania

Il Sabato, divieto di circolazione dalle ore 07:00 alle ore 20:00 tutti i sabati dal 1° luglio al 31 agosto compreso.

La domenica e nei giorni festivi resta invariato il divieto di circolazione dei mezzi pesanti tra le ore 00.00 e le ore 22.00 di domenica e nei giorni festivi, valido su tutta la rete stradale (art. 30(3) del Codice della Strada tedesco).

In allegato (vedere in fondo alla pagina) sono menzionati tutti i tratti autostradali e le strade federali.

Concessione di esenzioni:

In casi giustificati, le autorità della circolazione stradale degli stati federali interessati possono concedere esenzioni da queste disposizioni. Le esenzioni per i veicoli pesanti che entrano nella Repubblica Federale di Germania da un paese confinante sono rilasciate dall’autorità della circolazione stradale nella cui regione governativa si trova il valico di frontiera in cui il veicolo entra nel territorio tedesco.

Per agevolare il trasporto di prodotti agricoli destinati al mercato mondiale dall’Ucraina ai porti del Meclemburgo-Pomerania Anteriore, il Ministero federale per il digitale e i trasporti ha chiesto ai Länder di astenersi temporaneamente dall’applicazione del divieto di circolazione nei giorni domenicali e festivi e del divieto di circolazione del sabato per tali trasporti.

Esenzioni generali:

Questo divieto non si applica a:

trasporto combinato di merci su rotaia/strada dal mittente alla stazione di carico più vicina o dalla stazione di scarico più vicina al destinatario;

trasporto combinato di merci su strada/porto tra il punto di carico o scarico e un porto situato entro un raggio massimo di 150 km (consegna o spedizione);

il trasporto di

latte fresco e latticini;

carne fresca e prodotti a base di carne;

pesce fresco, pesce vivo e prodotti ittici freschi;

frutta e verdura deperibili;

il trasporto di materiale di categoria 1 ai sensi dell’articolo 8 e di materiale di categoria 2 ai sensi dell’articolo 9, lettera f), punto i), del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1, L 348 del 4.12.2014, pag. 31);

veicoli di recupero, traino e soccorso stradale se il loro intervento è urgentemente richiesto;

il trasporto di api vive;

viaggi effettuati da veicoli vuoti in relazione ai viaggi di cui ai paragrafi da (3) a (6).

Gli autisti devono portare con sé i documenti di trasporto o di accompagnamento necessari per tutte le merci caricate nel veicolo e presentarli alle persone autorizzate per l’ispezione, se richiesto.

