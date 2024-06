CAMION

Succede in Romania e Ungheria dove i divieti di circolazione camion sono stati introdotti per evitare danni alle strade a causa del caldo eccessivo

Le autorità rumene e ungheresi hanno messo in atto divieti temporanei della circolazione dei camion per combattere gli effetti dannosi del caldo estremo sulle superfici stradali.

I divieti di circolazione si applicano ai mezzi pesanti che superano le 7,5 tonnellate.

I divieti di circolazione dei camion sono stati attuati questa settimana tuttavia, le autorità avvertono che se l’ondata di caldo continuerà, i divieti per i camion oltre le 7, 5 tonnellate, potrebbero essere ulteriormente estesi per proteggere l’asfalto.

Orari dei divieti di circolazione camion per caldo

I divieti di circolazione per i camion e i mezzi pesanti si applicano, quando indetti, nei seguenti orari: tra le 10:00 e le 20:00

Sono esenti da questa restrizione alcune categorie specifiche di mezzi trasporto, come:

Trasporto passeggeri

Trasporto di animali vivi e merci deperibili

Veicoli coinvolti in operazioni di soccorso o situazioni di forza maggiore

Trasporto di cadaveri

Servizi postali

Consegna di materiale di primo soccorso

Rifornimento di carburante

Trasporto con veicoli refrigerati o a temperatura controllata

Traino di veicoli danneggiati

Distribuzione di acqua e cibo nelle aree disastrate

Veicoli speciali legati all’igiene

Consegna di acqua in bottiglia

Trasporto di prodotti agricoli

Trasporti militari coinvolti in esercitazioni internazionali

Operazioni di gestione e manutenzione stradale

Queste misure riflettono le diverse strategie adottate dai paesi vicini per gestire gli effetti del caldo estremo sulle infrastrutture stradali e sulla logistica. In Romania, la priorità è proteggere l’asfalto dall’usura eccessiva causata dal peso dei camion durante le ore più calde, mentre in Ungheria, la richiesta è di facilitare il trasporto durante l’emergenza di calore. La situazione è in continua evoluzione e le autorità monitorano attentamente le condizioni climatiche per adottare le misure necessarie a garantire la sicurezza delle infrastrutture e dei trasporti.

Quali sono gli impatti economici dei divieti di circolazione camion per il caldo?

I divieti di circolazione per proteggere l’asfalto, a causa dell’ondata di caldo, sebbene necessari, comportano significative implicazioni economiche e logistiche.

Le aziende di trasporto devono adattarsi a queste restrizioni, riorganizzando le consegne e pianificando percorsi alternativi. Questo può comportare ritardi nelle catene di approvvigionamento, aumentando i costi operativi e causando potenziali perdite per le imprese che dipendono da una logistica just-in-time. Inoltre, i costi aggiuntivi per il carburante e le ore lavorative potrebbero essere trasferiti ai consumatori, influenzando i prezzi dei beni.

Ulteriori divieti di circolazione camion per il caldo

Con il persistere delle alte temperature, le autorità stanno considerando la possibilità di estendere ulteriormente i divieti di circolazione dei camion per proteggere l’asfalto.

Le previsioni meteorologiche indicano che l’ondata di caldo potrebbe continuare nelle prossime settimane, sollevando preoccupazioni per l’integrità delle infrastrutture stradali.

Le alte temperature possono causare il deterioramento rapido dell’asfalto, portando alla formazione di crepe e buche che rappresentano un rischio significativo per la sicurezza stradale.

Monitoraggio meteo e prossimi divieti mezzi pesanti

Le autorità stanno monitorando costantemente le condizioni climatiche e l’integrità delle strade per decidere se prolungare i divieti di circolazione dei camion o attuarne di nuovi.

Queste decisioni si basano su un attento bilanciamento tra la necessità di mantenere operativa la logistica e quella di garantire la sicurezza stradale a lungo termine. Le autorità invitano le aziende di trasporto e i conducenti a rimanere aggiornati sulle eventuali proroghe dei divieti di circolazione o nuove restrizioni attraverso i canali ufficiali di comunicazione.

