Nuova collaborazione tra Zucchetti e VDO Italia, marchio del gruppo Continental, verso la digitalizzazione e l’efficienza nella gestione della mobilità e delle flotte aziendali.

L’accordo, nato dalla HR Alliance di Zucchetti, con VDO Italia, marchio del gruppo Continental, integra soluzioni di gestione del personale. Tecnologie avanzate per la gestione delle flotte. Contribuendo a una mobilità aziendale più sostenibile e conforme alle normative.

Continental e Zucchetti: mobilità sostenibile delle flotte aziendali

Zucchetti, leader italiano nella fornitura di soluzioni software e hardware per la gestione delle risorse umane, ha ampliato il proprio programma di alleanze strategiche includendo VDO Italia, marchio del gruppo Continental. VDO è rinomata per lo sviluppo di tecnologie innovative nel settore della mobilità, con un focus su soluzioni sostenibili e connesse.

Questa collaborazione permette alle flotte aziendali di sfruttare un sistema integrato che combina la rilevazione delle presenze dei dipendenti con il tracciamento preciso dei percorsi dei veicoli. In questo modo, le aziende possono gestire in modo centralizzato e digitale tutte le informazioni rilevanti, riducendo la necessità di spostamenti fisici e migliorando l’efficienza operativa.

VDO Fleet: gestione avanzata della flotta

Il cuore dell’integrazione risiede nella piattaforma VDO Fleet, che si combina perfettamente con i software HR di Zucchetti. Questo sistema consente la gestione completa della flotta aziendale, dalla geolocalizzazione dei veicoli alla raccolta e analisi dei dati tachigrafici.

L’uso del tachigrafo intelligente DTCO 4.1, il più avanzato in Europa, migliora ulteriormente l’efficienza e la sicurezza della gestione della flotta.

Soluzioni VDO a supporto della conformità normativa

Grazie alla leadership di VDO, marchio del gruppo Continental, nella produzione di tachigrafi, le aziende possono gestire in modo efficace i dati relativi ai viaggi. Garantire la conformità alle normative europee. Tra i servizi offerti, il tachograph management, per la gestione dei file tachigrafici, e lo scarico dati automatico. Semplifica il trasferimento dei dati dai tachigrafi ai sistemi aziendali.

Inoltre, la VDO Academy offre formazione specializzata per autisti e aziende. Il software VDO Fleet Management, utilizzato anche dall’Ispettorato nazionale del lavoro, rappresenta un valore aggiunto per le aziende che desiderano una gestione omogenea e conforme dei dati tachigrafici.

Continental e Zucchetti: innovazione e sostenibilità delle flotte aziendali

Marco Morelli, product manager di Zucchetti per le soluzioni HR per PMI, ha sottolineato come questa alleanza trasformi un obbligo normativo in un’opportunità di business. “Grazie alla tecnologia, possiamo non solo garantire la conformità, ma anche ottimizzare la gestione aziendale con sicurezza, precisione e risparmio di tempo”, ha affermato Morelli.

Andrea Codazzi, sales channel fleets manager di Continental Automotive Trading Italia, ha evidenziato l’importanza dell’integrazione dei dati tra i tachigrafi digitali e i software VDO per una gestione semplificata e sicura delle presenze degli autisti.

Continental e Zucchetti condividono una visione comune per il futuro della mobilità aziendale, basata sull’innovazione tecnologica e la sostenibilità. Mentre Continental sviluppa tecnologie avanzate per una mobilità sicura ed efficiente, Zucchetti continua a espandere il proprio portafoglio di soluzioni HR per soddisfare le esigenze di un mercato sempre più digitalizzato.

Insieme, queste due aziende leader offrono strumenti integrati che rispettano le normative. Migliorano significativamente la gestione delle flotte e delle risorse umane, creando valore aggiunto per i loro clienti.

La collaborazione tra Zucchetti e VDO Italia, marchio del gruppo Continental, è un esempio concreto di come la tecnologia possa contribuire alla sostenibilità e all’efficienza operativa nel settore della mobilità e nella gestione delle flotte aziendali. Le aziende di trasporto possono beneficiare di soluzioni integrate che semplificano la gestione della flotta. Assicurano la conformità normativa e promuovono una mobilità più sostenibile e connessa.

