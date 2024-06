CAMION

In futuro, i contratti di lavoro, anche per l’autotrasporto, dovranno essere stipulati in via completamente digitale.

In Germania, il governo ha accolto una proposta per ridurre l’onere burocratico per i datori di lavoro e le società quotate in borsa anche nel settore dell’autotrasporto. Durante la riunione del Consiglio dei Ministri di mercoledì 19 giugno 2024, è stato approvato un emendamento alla quarta legge sugli sgravi burocratici.

Il documento, che ora costituisce la base per ulteriori deliberazioni parlamentari, stabilisce che, in futuro, i contratti di lavoro, anche per quelli del settore autotrasporto dovranno essere stipulati in modo completamente digitale, ad esempio inviati tramite e-mail.

Digitalizzazione dei contratti di lavoro per l’autotrasporto

L’emendamento prevede che le condizioni contrattuali essenziali, anche per il settore dell’autotrasporto, possano essere trasmesse anche in formato elettronico, a condizione che il documento sia accessibile al dipendente e possa essere salvato e stampato.

Questo passo rappresenta un significativo avanzamento verso la modernizzazione del settore, facilitando l’interazione tra datori di lavoro e dipendenti.

Semplificazione per le società quotate

Prima dell’assemblea generale di una società quotata, in futuro dovrebbe essere sufficiente mettere a disposizione degli azionisti i documenti relativi alle decisioni sulla remunerazione tramite il sito web della società, superando l’obbligo di pubblicazione nel Foglio federale. Questo cambiamento mira a snellire le procedure burocratiche, rendendo più agevole la gestione delle informazioni per le società quotate e i loro azionisti.

Riduzione degli adempimenti burocratici in Germania per l’autotrasporto

Un ulteriore alleggerimento burocratico riguarda i commercianti che trasferiscono i propri locali commerciali nella giurisdizione di un’altra autorità. Non sarà più necessario cancellarsi e registrarsi nuovamente: sarà sufficiente la registrazione presso la nuova autorità commerciale.

Altre semplificazioni burocratiche in Germania

Il progetto di legge sugli sgravi burocratici, approvato dal Consiglio dei Ministri a marzo, prevede anche per l’autotrasporto, la riduzione dei periodi di conservazione delle copie di fatture, estratti conto e buste paga da dieci a otto anni. Inoltre, sarà abolito l’obbligo di registrazione per i cittadini tedeschi che soggiornano in albergo, e in molti ambiti normativi del Codice civile, la forma testuale sostituirà la forma scritta.