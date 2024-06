CAMION

L’assemblea di Assogasliquidi Federchimica si è riunita oggi, 10 giugno 2024, per eleggere il nuovo presidente dell’associazione per il triennio 2024-2027, conferendo l’incarico a Matteo Cimenti.

Oggi sono stati nominati dall’assemblea anche i presidenti dei Gruppi Merceologici di Assogasliquidi Federchimica.

Presidente Assogasliquidi Federchimica Matteo Cimenti

Matteo Cimenti, nuovo presidente di Assogasliquidi Federchimica, avvocato milanese di 54 anni, vanta una lunga carriera nel settore legale e delle relazioni istituzionali. Dal 2011 ricopre il ruolo di direttore affari legali presso ButanGas. Cimenti è noto per la sua competenza e la dedizione alla sicurezza del settore, oltre che per le sue precedenti esperienze come presidente del Gruppo merceologico GPL combustione all’interno della stessa associazione.

Presidenti Gruppi Merceologici

L’associazione nazionale imprese gas liquefatti Assogasliquidi si articola in 3 Gruppi merceologici: GPL Autotrazione, GPL Combustione, GNL. In concomitanza con l’elezione del nuovo presidente, le assemblee dei Gruppi merceologici di Assogasliquidi Federchimica hanno nominato i rispettivi presidenti.

Marco Roggerone di AGN Energia eletto alla guida del Gruppo GPL combustione

di AGN Energia eletto alla guida del Gruppo GPL combustione Dario Stefano di Energas per il Gruppo GPL autotrazione

di Energas per il Gruppo GPL autotrazione Costantino Amadei della Società Italiana Gas Liquidi – Vulcangas per il Gruppo merceologico GNL.

L’assemblea Assogasliquidi Federchimica ringrazia il presidente uscente Andrea Arzà, il cui mandato è caratterizzato da professionalità, competenza e un forte spirito collaborativo. Sotto la sua guida, insieme ai presidenti dei gruppi merceologici, l’associazione ha saputo portare avanti con successo le politiche e le attività di Assogasliquidi.

Assogasliquidi Federchimica è un’importante associazione che rappresenta le aziende italiane operanti nel settore dei gas liquidi, tra cui GPL e GNL. Rappresenta le aziende che distribuiscono GPL (gas di petrolio liquefatto) e GNL (gas naturale liquefatto) in tutti i diversi utilizzi, nonché le aziende titolari delle infrastrutture di approvigionamento e le imprese che forniscono apparecchiature, impianti e servizi di trasporto del prodotto.

L’associazione si impegna a promuovere lo sviluppo sostenibile del settore, garantendo al contempo elevati standard di sicurezza e qualità per i consumatori.

Con la nuova presidenza di Matteo Cimenti, l’associazione punta a consolidare ulteriormente questi obiettivi, promuovendo l’innovazione e il dialogo con le istituzioni per un futuro energetico più sicuro ed efficiente.