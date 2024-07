CAMION

Nel primo semestre del 2024, il mercato dei veicoli commerciali nell’Unione Europea ha registrato un significativo aumento delle immatricolazioni, con dati particolarmente positivi per furgoni, camion e autobus. Secondo il rapporto di ACEA (Associazione dei Costruttori automobilistici europei), le immatricolazioni complessive hanno mostrato tendenze di crescita sostenute, trainate da aumenti in vari segmenti e mercati chiave.

Nella prima metà del 2024, le vendite di nuovi furgoni nell’UE sono aumentate del 15%, raggiungendo le 840.409 unità, trainate da una crescita a due cifre nei mercati chiave. La Germania ha guidato con un notevole aumento del 19,3%, seguita dalla Spagna al 18,5%, dall’Italia al 17,8% e dalla Francia al 10,5%.

Veicoli commerciali nuove immatricolazioni

Le nuove immatricolazioni di camion nell’UE hanno registrato un aumento più modesto del 3%, totalizzando 183.295 unità da gennaio a giugno. Questa crescita è stata trainata principalmente da un aumento del 18,2% nelle vendite di camion medi, mentre gli camion pesanti sono rimasti stabili con un aumento dello 0,3%. Spagna e Italia hanno guidato con guadagni a due cifre rispettivamente del 21,7% e del 10,5%, mentre anche Germania (+8,1%) e Francia (+5,5%) hanno registrato una crescita.

Le vendite di autobus hanno avuto un forte inizio d’anno, con nuove immatricolazioni UE in aumento del 28,6% rispetto alla prima metà del 2023, per un totale di 20.370 unità. Tutti i principali mercati hanno registrato una crescita, in particolare Italia (+44,6%), Spagna (+24,2%) e Germania (+17,8%).

Nuovi veicoli commerciali per fonte di alimentazione

Furgoni

Il diesel è rimasto la scelta preferita per le vendite di nuovi furgoni nell’UE nella prima metà del 2024. Le vendite sono aumentate del 16,2% a 708.624 unità, mantenendo una quota di mercato stabile dell’84,3%. I modelli a benzina hanno registrato un aumento significativo del 15,3%, rappresentando una quota di mercato del 6%. I furgoni ricaricabili elettricamente hanno subito un calo del 3,7%, conquistando una quota di mercato del 5,8%, in calo rispetto al 6,9% dell’anno scorso. Le vendite di furgoni ibridi-elettrici hanno accelerato, con un aumento dell’8,3%, ma rappresentano ancora solo il 2,1% del mercato.

Camion

I camion diesel hanno continuato a dominare nella prima metà del 2024, rappresentando il 95,7% delle nuove immatricolazioni UE, con un aumento del 2,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. I camion a ricarica elettrica sono cresciuti di un robusto 51,6%, aumentando la loro quota di mercato a quasi l’1,9%, rispetto all’1,3% dell’anno scorso. La Germania ha guidato questa espansione con una crescita del 113,9%, contribuendo al 53% delle vendite di camion a ricarica elettrica dell’UE.

Autobus

Le nuove immatricolazioni di autobus elettrici ricaricabili nell’UE sono aumentate del 45,4% nella prima metà del 2024, con una quota di mercato in aumento dal 13,7% al 15,5%. La Germania, il secondo mercato più grande in termini di volume, è cresciuta del 25,2%, mentre la Spagna è aumentata del 21,6%, diventando il terzo mercato più grande per gli autobus elettrici ricaricabili. Tuttavia, la Francia, il mercato più grande, è diminuita del 16,4%. Le vendite di autobus ibridi-elettrici sono diminuite del 7,5%, rappresentando ora il 9,3% del mercato. Le immatricolazioni di autobus diesel sono cresciute del 35,3%, aumentando la loro quota di mercato dal 65,1% al 68,5%.

