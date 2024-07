AUTO

Taxi NCC, firmato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il decreto per il Registro Elettronico Nazionale RENT, le imprese del settore hanno l’obbligo di iscriversi al RENT entro novanta giorni.

È stato firmato il decreto che istituisce il Registro Elettronico Nazionale RENT, un’importante novità per il settore dei taxi e del noleggio con conducente NCC.

Il registro sarà pienamente operativo entro centottanta giorni dalla firma del decreto, dopo le necessarie verifiche ministeriali.

Il Registro Elettronico Nazionale RENT ha come obbiettivo quello di creare un quadro complessivo delle licenze e delle autorizzazioni a livello nazionale, migliorando così la regolazione del mercato e la trasparenza.

Cos’è il Registro Elettronico Nazionale RENT per taxi e NCC

Il Registro Elettronico Nazionale RENT è un archivio pubblico che raccoglie tutte le informazioni relative alle imprese titolari di licenze per il servizio taxi e autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente. Questo include autovetture, motocarrozzette e natanti a motore. Il RENT sarà accessibile a diversi attori del settore, tra cui operatori taxi e NCC, Comuni, Uffici Motorizzazione Civile (UMC) e organi di controllo.

Obbligo iscrizione al Registro Elettronico Nazionale RENT per le imprese di taxi e NCC

Le imprese che operano nel settore dei taxi e NCC hanno l’obbligo di iscriversi al Registro Elettronico Nazionale RENT entro novanta giorni. L’iscrizione richiederà la presentazione di informazioni dettagliate riguardanti le licenze e i contratti stipulati. Questo permetterà una gestione più efficiente e trasparente del mercato, facilitando il controllo e la regolamentazione da parte delle autorità competenti.

Dopo la firma del Decreto, il Ministero prevede un periodo di centottanta giorni per completare le verifiche necessarie e rendere il registro pienamente operativo. Questo significa che entro sei mesi, il Registro Elettronico Nazionale RENT sarà una realtà concreta e funzionante, con tutte le imprese regolarmente iscritte e i dati aggiornati.

Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha sottolineato l’importanza di questo decreto per il miglioramento dei servizi offerti ai cittadini. “Questo registro rappresenta un passo avanti fondamentale per garantire trasparenza e efficienza nel settore dei trasporti pubblici non di linea,” ha dichiarato Salvini. Il decreto si inserisce in un quadro più ampio di riforme mirate a potenziare la qualità dei servizi di trasporto in Italia.

L’istituzione del Registro Elettronico Nazionale RENT è significativo per il settore dei taxi e NCC. Con l’implementazione di questo registro, si prevede un miglioramento della trasparenza e della regolazione del mercato, a beneficio sia degli operatori del settore che dei cittadini. Le imprese avranno un termine di novanta giorni per l’iscrizione, con il registro che diventerà pienamente operativo entro centottanta giorni. Questa iniziativa rientra in un più ampio progetto di riforma volto a migliorare la qualità dei servizi di trasporto in Italia, come evidenziato dal ministro Salvini.

