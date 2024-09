MOBILITÀ

Nuovo bando per 1000 Nuove licenze Taxi a Roma, lo comunica Eugenio Patanè Assessore alla Mobilità di Roma.

Il comune di Roma ha pubblicato il bando per il rilascio di 1000 nuove licenze, un’iniziativa importante per il settore del trasporto pubblico nella capitale. Dopo 20 anni di attesa, questo bando rappresenta una grande opportunità per i tassisti a Roma.

L’Assessore alla Mobilità, Eugenio Patanè, ha annunciato che le nuove licenze taxi saranno suddivise in due categorie principali: 800 di tipologia ordinaria e 200 per veicoli allestiti per il trasporto di persone con disabilità.

Nuovo bando licenze taxi Roma

Il bando per il rilascio delle nuove licenze taxi, aperto a partire dal 2 settembre 2024 e con scadenza fissata per il 23 settembre 2024, prevede il rilascio a titolo oneroso di 1000 nuove licenze. Il bando, come sottolineato da Patanè, è particolarmente rilevante in vista del Giubileo 2025, che porterà un significativo incremento del numero di visitatori nella capitale.

Le domande devono essere presentate dalla data odierna fino al 23 settembre 2024 alle ore 23.59 a questo link sulla piattaforma InPa.

Ripartizione delle nuove licenze taxi a Roma

800 Licenze ordinarie destinate ai veicoli di tipo tradizionale.

200 Licenze per il trasporto di disabili, riservate ai veicoli equipaggiati per il trasporto di persone con disabilità.

Modalità di partecipazione al bando taxi a Roma

Il bando stabilisce chiaramente le modalità e i requisiti per la partecipazione. Gli interessati devono consultare il bando completo. Contiene le informazioni dettagliate su come candidarsi, i criteri di selezione, e le modalità di svolgimento della prova selettiva.

Per partecipare al concorso, è necessario scaricare il bando completo dal sito ufficiale Formez. Il documento fornisce tutte le informazioni dettagliate sui requisiti, le modalità di iscrizione e le scadenze da rispettare.

Scadenze e requisiti

Data di Apertura delle Candidature: 2 Settembre 2024, ore 8:00

Data di Chiusura delle Candidature: 23 Settembre 2024, ore 23:59

Le selezioni finalizzate all’assegnazione delle licenze si baseranno su criteri specifici previsti dal Regolamento Capitolino e dalle disposizioni del Decreto Legislativo n. 223/2006.

Per ulteriori dettagli e per consultare il bando nuove licenze taxi completo, visita il sito ufficiale di Roma Capitale e Formez.

