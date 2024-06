AUTO

Come richiedere l’incentivo Ecobonus per Taxi e NCC e l’Ecobonus per impianti a GPL e Metano

Al via l’Ecobonus per titolari di licenze taxi e noleggio con conducente. Dalle ore 10.00 del 17 giugno 2024 sarà possibile prenotare i contributi per l’acquisto di veicoli non inquinanti di categoria M1 da adibire al servizio taxi o noleggio con conducente.

Ecobonus 2024, incentivi per i titolari di licenze taxi e di noleggio con conducente NCC dal 17 giugno 2024.

A partire dalle ore 10.00 del 17 giugno 2024 sarà possibile prenotare gli incentivi Ecobonus. Per l’acquisto di veicoli non inquinanti di categoria M1 destinati per Taxi e NCC.

L’Ecobonus che prevede gli incentivi per Taxi e NCC è promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e gestito da Invitalia.

Questo incentivo Ecobonus per Taxi e NCC, introdotto con il DPCM del 20 maggio 2024 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 25 maggio 2024, offre una grande opportunità per modernizzare le flotte di Taxi e NCC, favorendo la sostenibilità ambientale.

Ecobonus per Taxi e NCC

L’Ecobonus è un incentivo per i titolari di licenze taxi e NCC. L’incentivo è raddoppiato entro i limiti del de minimis, come previsto dal Regolamento UE n. 2023/2831.

Questo significa che i beneficiari titolari di licenze taxi e di noleggio con conducente NCC potranno ricevere un sostegno finanziario maggiore, incentivando l’adozione di veicoli più ecologici.

Come avere l’incentivo Ecobonus per Taxi e NCC

Per avere l’incentivo Ecobonus, sarà necessario prenotare attraverso il sito dedicato alla misura ecobonus per Taxi e NCC. Sarà disponibile dalle ore 10.00 del 17 giugno 2024.

Durante la prenotazione, i titolari di licenze taxi e di noleggio con conducente NCC dovranno presentare alcune dichiarazioni per accertare la sussistenza dei requisiti richiesti.

Requisiti Taxi e NCC

Per gli acquisti effettuati da persone fisiche titolari di licenze taxi e di noleggio con conducente NCC, sarà necessaria la dichiarazione di presa d’atto del mantenimento della proprietà del veicolo acquistato per almeno 12 mesi.

Per le persone giuridiche titolari di licenze taxi e di noleggio con conducente NCC, sarà necessaria la dichiarazione di presa d’atto del mantenimento della proprietà del veicolo acquistato per almeno 24 mesi.

Le piccole e medie imprese (PMI) titolari di licenze taxi e di noleggio con conducente NCC dovranno fornire una dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa al possesso dei requisiti di PMI, oltre alla certificazione dell’esercizio di attività di trasporto di cose in conto proprio o in conto terzi.

Infine, per le persone fisiche titolari di licenze taxi e di noleggio con conducente NCC, sarà richiesta la dichiarazione sostitutiva attestante che il valore dell’ISEE del nucleo familiare è inferiore a 30.000 euro e che nessun componente ha già usufruito del medesimo contributo, accompagnata da una copia del documento di identità e del codice fiscale.

Ecobonus – Retrofit: incentivi per impianti GPL e Metano

Un’altra novità riguarda l’Ecobonus – Retrofit, per chi intende installare impianti di alimentazione a GPL e metano su veicoli di categoria M1.

A partire dalle ore 10.00 del 19 giugno 2024, gli installatori potranno accreditarsi attraverso l’area rivenditori del sito dedicato.

Il decreto attuativo del 3 giugno 2024, pubblicato nella sezione Normativa del sito Ecobonus, prevede contributi fissi di 400 euro per gli impianti GPL e di 800 euro per quelli a metano.

Come avere l’incentivo per impianti GPL e Metano

Gli installatori dovranno accreditarsi per poter prenotare i contributi. L’avvio per le prenotazioni sarà comunicato tramite un avviso pubblicato sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. L’importo del contributo verrà corrisposto dall’installatore al cliente mediante una compensazione con il prezzo dell’impianto e dell’installazione. Nel complesso, sono stati stanziati quasi 10 milioni di euro per questa misura.

L’Ecobonus 2024 offre incentivi per la modernizzazione delle flotte di taxi e NCC e per l’installazione di impianti GPL e metano. I titolari di licenze taxi e NCC e gli installatori possono sfruttare queste opportunità.

Per ulteriori dettagli e per accedere alla normativa completa, è possibile visitare la sezione Normativa del sito Ecobonus.

