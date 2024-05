AUTO

Omoda 7, vettura del Gruppo Chery, è stata presentata in occasione del Salone dell’Auto di Pechino.

Compie letteralmente un salto di qualità sia come design per il suo stile che sa di futuro, sia come contenuti tecnologici per le diverse soluzioni che includono funzioni di connettività e sicurezza. La Omoda 7 è lunga 4,62 metri, larga 1,87 metri, alta 1,67 metri e ha un passo di 2,70 metri.

Si presenta slanciata con il frontale a clessidra e il lunotto inclinato.

Caratteristiche queste che la porteranno di certo ad avere successo sul mercato europeo, come sul mercato italiano, dove presumibilmente arriverà nel 2025, andandosi a inserire nel segmento dei SUV medi avendo come concorrenti modelli come Toyota RAV4, Honda CR-V e Ford Kuga.

Osservandola lateralmente, il profilo è messo in risalto dagli imponenti cerchi in lega da 20 pollici.

Omoda 7: interni premium

Nell’abitacolo si respira aria premium, la nuova OMODA 7 è dotata di uno schermo scorrevole da 15,6 pollici e di un impianto audio composto da ben 14 altoparlanti, per un’esperienza sonora con una qualità pari a quella di una sala da concerto.

Tramite l’assistente vocale a quattro zone è possibile accedere direttamente a una serie di pratiche e utili funzioni, dal clima alla selezione della sorgente multimediale. Novità assoluta per un’auto elettrica è la presenza di un sistema di cancellazione attiva del rumore ENC che contribuisce alla creazione di un ambiente accogliente e confortevole.

Sicurezza e ADAS

Un veicolo moderno che si avvale di una serie di sistemi di sicurezza evoluti ed efficaci. L’utilizzo di innovativi telai a gabbia consente alla Omoda 7 di raggiungere livelli di protezione elevatissimi.

La carrozzeria ha una rigidità torsionale di 25.000 Nm/grado, una componente che ha permesso al SUV ibrido cinese di conquistare le cinque stelle nei test EURO NCAP.

Previsti anche innovativi sistemi di ritenzione dell’airbag, per una protezione attiva dei passeggeri, senza precedenti.

Motorizzazione

Sulla motorizzazione c’è un qualche riserbo pur se da alcune dichiarazioni rilasciate dalla Casa cinese il SUV dovrebbe avere nel cofano un motore da 1.5 litri, turbo, capace di erogare 156 CV e abbinato a due unità elettriche, con un’autonomia in modalità EV di 95 km.

In seguito, potrebbe arrivare una versione a benzina con un 1.6 turbo mentre non è prevista la variante elettrica.

Sta di fatto che la Casa automobilistica dichiara per la 7 un’autonomia superiore ai 1.200 km.

Il lancio globale della Omoda 7 partirà da inizio 2025.