La nuova Bentley Batur Convertible è una Gran Turismo a cielo aperto.

Rappresenta la terza vettura del Marchio nell’era moderna a essere realizzata dalla carrozzeria Mulliner, la divisione interna Bentley dedicata alle vetture su misura. La Batur Convertible segue la Bacalar Barchetta e la Batur Coupé, tutti modelli realizzati a mano.

Una lunga tradizione che vede il nascere di di auto realmente personalizzate in base ai desideri dei clienti, esclusive e curate nei minimi dettagli.

La Bentley Batur Convertible è spinta dall’iconico W12, un propulsore biturbo da 6 litri, capace di sprigionare una potenza di 750 cavalli per 1.000 Nm di coppia massima. È interamente assemblato a mano e rappresenta l’emblema del Marchio Inglese.

Il cambio automatico è un doppia frizione a otto rapporti. Per l’occasione è stato realizzato anche un impianto di scarico sportivo con finiture stampate in 3D in titanio.

La Batur sarà una delle ultime Bentley ad essere equipaggiata con questa tipologia di motorizzazione.

La Storia della Bentley Mulliner

Era il 1919 quando nasce la prima Bentley, da allora sono trascorsi decenni, ma l’anima artigianale di un Marchio celebre nel mondo per la sua esclusività resta intatta. L’architettura della Batur Convertible ha consentito ai designer della carrozzeria Mulliner di creare un tema che fonde lo stile della Bacalar e quello della Batur in un corpo da cabriolet.

L’Airbridge presente dietro i sedili e le carenature posteriori affusolate, richiamano le auto sportive barchetta di un tempo. Il tetto convertibile offre eleganza e bellezza ed è realizzato con materiali isolanti e provvisto di un trattamento acustico che regala un comfort interno da ammiraglia. La sua apertura e chiusura avviene in soli 19 secondi, fino a una velocità massima di 50 km/h.

Personalizzazione

Campioni di materiali unici, la personalizzazione degli interni della Batur Convertibile non ha limiti, tramite un visualizzatore virtuale è possibile rendere unico qualsiasi particolare dell’auto in trenini di colore, superfici e finitura. Dalle vernici completamente personalizzate a grafiche dipinte a mano. La carrozzeria può essere realizzata con un mix di colori chiari e scuri, satinata o lucida e persino in titanio.

Abitacolo

Diversi i particolari che possono essere realizzati in rose gold (oro rosa) stampato in 3D, un materiale che può essere utilizzato per rivestire i punti di contatto per il guidatore come, ad esempio, il Bentley Drive Mode Selector che circonda il pulsante di accessione e arresto. L’oro rosa può essere applicato anche agli iconici comandi delle bocchette di ventilazione.

Per la realizzazione di diversi particolari esclusivi, la Bentley Mulliner ha collaborato con esperti orafi dello storico Jewellery Quarter di Birmingham in Inghilterra, dove i gioielli vengono prodotti da secoli.

La Bentley Batur Convertible sarà realizzata a mano in soli 16 esemplari.