AUTO

Ferrari 12Cilindri, una Gran Turismo dallo stile unico, che richiama gloriosi modelli del passato.

Un filo conduttore che lega, storicamente, il Marchio del Cavallino Rampante alla sua storia. Sin dal 1947, nella gamma Ferrari è sempre presente un motore V12 aspirato, tradizione che continua con il lancio della nuova 12Cilindri.

Una coupé, ma anche una spider, le cui forme si ispirano alle Gran Turismo Ferrari degli anni 50 e 60. Il motore è anteriore, due i soli posti.

Una supercar che supera i confini dell’immaginazione, un corpo macchina dove classe e sobrietà sono frutto di linee semplici e armoniche.

Merito dei designer del Centro Stile Ferrari, anche nella vista laterale, la 12Cilindri, pur esprimendo sportività, ha forme eleganti.

L’aerodinamica attiva integrata assicura alle alte velocità, una stabilità disarmante, il cofango ad apertura invertita e la doppia coppia di terminali di scarico, sono un segno distintivo delle moderne Ferrari V12.

Ferrar 12Cilindri – Motore

Un V12 aspirato, il motore F140HD montato sulla 12Cilindri è una versione, rivisitata, dell’iconico dodici cilindri che equipaggia la serie speciale 812 Competizione.

Ha una cilindrata di 6,5 litri e sprigiona una potenza massima di 830 cavalli a 9.250 giri/min, per una coppia massima di 678 Nm a 7.250 giri/min.

Un propulsore dalla potenza specifica di 128 cavalli / litro, che consente alla Gran Turismo italiana, di raggiungere prestazioni straordinarie.

La Ferrari 12Cilindri raggiunge una velocità massima di 340 km/h, i 100 km/h con partenza da fermo in 2,9 secondi e i 200 km/h in 7,9 secondi.

Il motore della 812 Competizione è stato sottoposto a una serie di modifiche, al fine di aumentarne le performance.

Per raggiungere elevati regimi di rotazione, è stato necessario ridurre il peso e l’inerzia dei componenti.

Le bielle sono in titanio, materiale che garantisce una riduzione fino al 40% delle masse, rispetto all’acciaio.

Per i pistoni è stata utilizzata una lega di alluminio speciale, che ne riduce il peso.

Una serie di interventi, dunque, che i tecnici di Maranello hanno adottato, per rendere l’erogazione del 12 cilindri più omogenea.

Per la prima volta su di un motore aspirato, destinato all’utilizzo anche stradale, è stata sviluppata una strategia software, in grado di modificare la coppia massima disponibile, in funzione della marcia inserita.

Sound da 12 Cilindri

Il sound è una componente fondamentale, soprattutto su questa tipologia di vetture, dove il coinvolgimento al crescere della velocità, è immancabile.

Il nuovo impianto di scarico è stato sviluppato per omologare la vettura in ottemperanza alle più recenti normative in tema di emissioni: EU6E, China6B e BIN50.

Sono stati ottimizzati tutti gli elementi della linea di aspirazione e scarico, i condotti sono della stessa lunghezza, il collettore “6 in 1” è presente su ciascuna bancata.

Una soluzione che ha consentito di ottenere una timbrica tipica del V12 Ferrari, dove la perfetta calibrazione delle alte e basse frequenze provenienti rispettivamente, dalle linee di aspirazione e scarico, generano un mix esaltante.

La Ferrari 12Cilindri monta un cambio doppia frizione DCT a otto rapporti, lo stesso presente anche sulla SF90 Stradale.

Sulla nuova Gran Turismo di Maranello, si è optato per l’introduzione di una nuova coppia conica che ha consentito di aumentare del 12% la disponibilità di coppia.

Diminuiscono così, i tempi di cambiata: -30% rispetto alle precedenti applicazioni V12 a due posti.

Interni

Gli interni della Ferrari 12Cilindri, sono stari progettati seguendo una suddivisione su tre livelli:

zona superiore della plancia

zona centrale

vasche e sedili.

Un mix di tre aree che rende l’abitacolo della sportiva di Maranello, incantevole.

Lusso e utilizzo di materiali sostenibili, tra i quali l’Alcantara in poliestere riciclato al 65%, sono tra i plus di un cockpit da sogno.

La plancia ospita due cruscotti distinti, dedicati alla strumentazione di bordo di pilota e passeggero.

Per incrementare il benessere di bordo, è stato introdotto un nuovo tetto in vetro oscurato, che migliora sensibilmente la luminosità all’interno dell’abitacolo, ma garantisce anche un’efficienza termica ottimale, sia d’estate che d’inverno.

Sulla 12Cilindri è stata introdotta una nuova interfaccia uomo-macchina (HMI), composta da tre display, quello centrale, touch, è da 10,25 pollici e consente il controllo di tutte le principali funzioni, sia da parte del pilota che del passeggero.

Un secondo display da 15,6 pollici racchiude le informazioni di guida e di dinamica del veicolo.

Un terzo schermo è invece posto dinanzi al passeggero, ha una diagonale di 8,8 pollici e gli consente di sentirsi un vero copilota, avendo accesso a diversi parametri funzionali, della vettura.

Pneumatici Michelin e Goodyear

La nuova Ferrari 12Cilindri monta pneumatici Michelin Pilot Sport S5 e Goodyear Eagle F1 Supersport.

Entrambe le coperture sono state sviluppate appositamente per la Casa di Maranello: 275/35 ZR21 per l’anteriore e 315/35 ZR21 al posteriore.

Ferrari 12Cilindri – Scheda tecnica

MOTOPROPULSORE

Tipo V12 – 65° – Carter Secco

Cilindrata totale 6496 cm 3

Alesaggio e corsa 94 mm x 78 mm

Potenza massima* 830 cv a 9250 giri/min.

Coppia massima 678 Nm a 7250 giri/min.

Regime massimo 9500 giri/min.

Rapporto di compressione 13,5:1

Potenza specifica 128 cv/l

DIMENSIONI E PESI

Lunghezza 4733 mm

Larghezza 2176 mm

Altezza 1292 mm

Passo 2700 mm

Carreggiata anteriore 1686 mm

Carreggiata posteriore 1645 mm

Peso a secco** 1560 kg

Rapporto peso a secco/potenza 1,88 kg/cv

Distribuzione dei pesi 48,4% ant. / 51,6% post.

Capacità serbatoio 92 litri

Capacità baule 270 litri

PNEUMATICI E CERCHI

Anteriore 275/35 R21 J10.0

Posteriore 315/35 R21 J11.5

FRENI

Anteriore 398 x 223 x 38 mm

Posteriore 360 x 233 x 32 mm

TRASMISSIONE E CAMBIO

Cambio F1 a doppia frizione e 8 rapporti

CONTROLLI ELETTRONICI

SSC 8.0: TC, eDiff, SCM, PCV 3.0, FDE 2.0, EPS, ABS-Evo in tutte le posizioni del Manettino,

sensore 6D

ABS/ABD prestazionale

PRESTAZIONI

Velocità massima > 340 km/h

0-100 km/h 2,9 s

0-200 km/h <7,9 s

100-0 km/h 31,4 m

200-0 km/h 122,0 m

CONSUMO DI CARBURANTE

In corso di omologazione

EMISSIONI CO 2