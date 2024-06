AUTO

Mazda CX-30 è un crossover compatto, presentato nel 2019 con l’obiettivo di soddisfare le esigenze dei clienti, di chi è alla ricerca di un’auto spaziosa ma agile.

Un design che incarna lo spirito del Soul of Motion, un’estetica minimalista ispirata alla tradizione artistica giapponese, gli interni della Mazda CX-30 sono spaziosi.

Cockpit e abitacolo abbinano ergonomia a tecnologia, dal campo visivo alla posizione di guida, la filosofia “umanocentrica“ che pone l’uomo al centro della macchina, è ben evidente dalla conformazione della plancia e dalla disposizione del cambio e volante.

Mazda CX-30 – Design

Uno stile audace e filante, che esprime eleganza e robustezza, un SUV con la snellezza di un coupé. Il rivestimento a contrasto nella zona inferiore della carrozzeria trasmette potenza.

La calandra ha una forma triangolare, i parafanghi posteriori sono particolarmente pronunciati, il portellone presenta una forma ad arco.

I gruppi ottici anteriori e posteriori, così come gli indicatori di direzione, sul model year 2024, sono a LED. I cerchi sono da 16 a 18 pollici.

Nuova la tinta carrozzeria Ceramic che si affianca alle altre vernici caratteristiche Mazda:

Soul Red Crystal

Machine Grey

Polymetal Grey

Deep Crystal Blue

Snowflake White

Arctic White

Jet Black.

Interni

Un cockpit simmetrico e visivamente orientato sul conducente, la strumentazione si avvale di tre strumenti circolari. La zona superiore della plancia presenta una palpebra a forma di ala. Lungo la console centrale sono raggruppati una serie di comandi, dalla leva del cambio al portabicchieri fino alla manopola del Comander, quest’ultima consente di selezionare le varie informazioni presenti nel sistema d’infotainment.

Sulla precedente generazione erano presenti porte USB di tipo A, sul M.Y. 2024, sono state sostituite da porte USB di tipo C. Modificati anche i comandi multifunzione al volante così come la loro “colorazione”. Riorganizzata la disposizione dei comandi della climatizzazione.

Al centro della plancia, risalta il nuovo schermo centrale da 10,25 pollici.

Offre la possibilità della visualizzazione a schermo sdoppiato e supporta le istruzioni di navigazione (Google Maps) selezionate tramite Apple CarPlay e Android Auto. Immancabile un pad per la ricarica wireless degli smartphone più recenti.

Tramite l’app MyMazda è possibile da remoto, accedere a una serie di informazioni inerenti alla propria auto, dallo sblocco/blocco delle portiere con la funzione Remote Door Locking alle notifiche quando una portiera non è stata chiusa correttamente.

Sempre tramite applicazione è possibile cercare una destinazione via smartphone e inviarla al sistema di navigazione della vettura, programmare e gestire gli appuntamenti per la manutenzione e controllare lo stato di salute del veicolo.

Con la funzione Soccorso Stradale viene fornito un supporto in caso di malfunzionamento del veicolo, mentre con quella antifurto, l’auto è protetta da accessi non autorizzati.

Mazda CX-30 – Motorizzazioni Euro 6

Il compatto crossover giapponese è disponibile con motorizzazioni Mazda e-Skyactiv Euro 6d a benzina e un rivoluzionario propulsore e-Skyactiv-X.

Motori efficienti e puliti abbinati a trazione anteriore o integrale e cambio manuale a sei marce Skyactiv-MT o automatico a sei rapporti Skyactiv-Drive.

Le potenze sono comprese tra i 122 cavalli dell’e-Skyactiv-G ai 186 cavalli dello e-Skyactiv X 2.0.

La nuova Mazda CX-30 MY.2024 è in vendita a partire da un prezzo di listino di 27.850 euro per la Prime Line.