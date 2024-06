AUTO

Citroen AMI si rinnova. Sull’onda dello straordinario successo riscontrato in Europa e soprattutto in Italia, arriva sui mercati internazionali una nuova versione.

Si chiama My Ami Pop ed è la nuova proposta firmata Citroen, un originale quadriciclo elettrico su base AMI che in questa sua ultima evoluzione si rivolge nuovamente a un pubblico di giovanissimi.

Citroen AMI è stata scelta da oltre 43.000 clienti a partire dal suo debutto commerciale, l’80% dei quali ha optato per una versione personalizzata.

La MY AMI POP si contraddistingue per una grafica specifica, la sua carrozzeria è arricchita da nuovi elementi grafici. Sulle portiere è presente il numero 2, un richiamo a una scelta vincente dell’ambito della mobilità urbana:

2 passeggeri

2 portiere identiche

2 parafanghi identici

2 fascioni anteriori e posteriori identici.

Il numero 2 presente sul quadriciclo elettrico francese ha dimensioni contenute e una tonalità gialla che attira e suscita curiosità. +

Novità anche per gli interni, la My Ami Pop introduce un nuovo selettore guida sulla console centrale, per una migliore ergonomia. Accanto ai pulsanti per inserire la retromarcia, folle e il drive, si trova una presa USB. Al centro della plancia si trovano anche i comandi della ventilazione, la radio e i comandi del riscaldamento / ventilazione.

Il nuovo selettore guida sulla console centrale è disponibile su tutti gli esemplari di Citroen AMI costruiti a partire dal primo trimestre 2024.

L’equipaggiamento di serie è semplificato, tutto è studiato per rendere comodo e agevole ogni spostamento. Le portiere sono provviste di tasche a rete, il connect box Dat@ami consente di collegare uno smartphone al quadriciclo e accedere a svariati dati, tra cui l’autonomia, chilometraggio, manutenzione.

Per l’infotainment, con l’interfaccia My Ami Play è possibile trasformare lo smartphone in un cruscotto con accesso rapido a navigazione, musica, radio e chiamate telefoniche.

Quanto costa una Citroen AMI?

La versione My Ami Pop è ordinabile a un prezzo di listino di 8.890 euro IVA inclusa.

Per il pagamento è possibile saldare in un’unica soluzione o sottoscrivere un finanziamento di 48 mesi, con un anticipo di 5.074 euro iva inclusa e rate mensili da 49 euro iva inclusa.

Quanti km può fare la Citroen AMI?

L’originale quadriciclo elettrico francese è spinto da un motore da 6 kW (8 cavalli) ed è dotata di un pacco batteria agli ioni di litio da 5,4 kWh.

L’autonomia dichiarata dalla Casa madre nel ciclo WLTP è di 75 km. Il suo peso a secco è inferiore ai 500 kg.

La Citroen AMI è esente dal pagamento del bollo e può essere guidata a partire dai 14 anni, occorre essere in possesso della patente AM.