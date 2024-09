AUTO

Seat Leon Model Year 2025 si aggiorna sia in termini di motorizzazioni che di dotazioni di sicurezza.

Nuovi equipaggiamenti opzionali e motorizzazioni inedite, sulla nuova Seat Leon e Leon Sportstourer sono disponibili due nuove motorizzazioni basate sul collaudato 1.5 litri TSI, con potenze rispettivamente di 116 CV e 150 CV.

In gamma sono disponibili anche le unità ibride con tecnologie mild-hybrid e cambio automatico doppia frizione DSG.

Seat Leon MY 2025, dotazioni e allestimenti

Tra le novità stilistiche annoveriamo, i cerchi in lega da 17 pollici, vernice metallizzata, Climatronic , Full Link wireless, videocamera posteriore, Media System da 10”, ruotino di scorta da 18” e solo per la Leon Sportstourer e sensori di parcheggio anteriori e posteriori.

A richiesta sono disponibili invece il Media System da 10”, la livrea esterna Fiord Blue in sostituzione del White ed il nuovo colore speciale Grigio Grafene, disponibile esclusivamente per la versione top di gamma, la FR.

L’elenco delle opzioni si completa con il nuovo sistema di infotainment di Navigazione Plus con display touch da 12,9” e con i gruppi ottici anteriori con tecnologia Matrix LED.

La versione top di gamma, la FR, diventa ancora più connessa e tecnologicamente avanzata con il nuovo Technology Pack con due varianti, quello con Safe & Driving M che include fari Matrix LED anteriori, l’Adaptive Cruise Control, il sistema di Navigazione Plus da 12,9 pollici e videocamera posteriore, e la variante L, che aggiunge il Side Assist, l’Exit Assist e l’Exit Warning.

Seat Leon MY 2025, motori e prezzi

Resta in listino la 2.0 TDI, declinata nelle potenze da 116 CV con cambio manuale a sei rapporti e da 150 CV con cambio automatico DSG a 7 rapporti.

I prezzi partono da 26.600 euro per l’allestimento Business con motore 1.5 TSI da 116 CV per arrivare a 29.400 euro per l’allestimento FR, sempre da 116 CV, mentre per l’allestimento Business con motore 1.5 Hybrid DSG da 116 CV si parte da 29.250 euro per arrivare a 33.150 euro per il top di gamma, FR.

Per la motorizzazione 2.0 TDI DSG da 116 CV si parte da 29.150 euro per arrivare a 34.950 per l’unità da 150 CV-