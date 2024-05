AUTO

Gli incentivi auto, ovvero i nuovi ecobonus auto 2024, rappresentano un beneficio per i cittadini e un driver importante per il mercato delle auto italiano.

Fabio Pressi, Presidente di Motus-E, ha dichiarato che l’attivazione dei nuovi incentivi auto con l’ecobonus è un’ottima notizia per i cittadini e per tutto il sistema Italia. Queste agevolazioni permetteranno all’Italia di riavvicinarsi agli altri grandi mercati europei, tornando a occupare il posto che merita al centro del panorama automotive.

Importanza degli incentivi auto per il mercato automotive italiano

Il lancio dei nuovi incentivi ecobonus, è accolto con entusiasmo. E’ considerato un passo fondamentale per riportare il mercato dell’auto italiano al centro del panorama europeo.

Facilitare la crescita della filiera automotive tramite gli incentivi porterà valore a tutto il sistema Paese.

Anche se gli incentivi auto coprono solo un periodo di sei mesi e non allineano il ‘cap’ di prezzo per le auto elettriche a quello delle ibride plug-in, rappresentano un’opportunità significativa per gli automobilisti.

Gli ecobonus raggiungono valori importanti per le auto a zero emissioni, permettendo a molti di avvicinarsi all’elettrico e di beneficiare dei suoi vantaggi tecnologici.

Automotive programmazione di medio periodo

Per stabilizzare il mercato dell’auto italiano e avvicinarlo agli standard europei, il Presidente di Modus-E Fabio Pressi, evidenzia l’importanza di calibrare le politiche incentivanti con una visione di medio periodo, essenziale per l’efficacia degli incentivi auto.

Questo approccio permetterebbe a cittadini e imprese di programmare le proprie scelte in un contesto più chiaro e prevedibile.

Motus-E, insieme ad altre associazioni automotive italiane, ha proposto al Governo un piano per sostenere il processo di elettrificazione delle flotte aziendali. La proposta include aumenti delle percentuali di deducibilità dei costi di acquisto o leasing finanziario e di noleggio, in base alle emissioni di CO2. Innalzamento dell’attuale costo massimo fiscalmente riconosciuto, ottimizzando così l’impatto degli incentivi auto.

Benefici degli incentivi auto per l’elettrico

L’esperienza di altri Paesi europei mostra che una maggiore deducibilità per l’elettrico, potenziata dagli incentivi, può portare ottimi risultati. Ridurre le emissioni delle auto con percorrenze elevate e alimentare un mercato dell’usato elettrico di qualità sono tra i principali benefici. Questo avvicina sempre più cittadini alla tecnologia elettrica, incentivando una transizione sostenibile.

Il futuro della mobilità elettrica in Italia

In un periodo di grande transizione, facilitare il passaggio all’elettrico tramite gli incentivi auto ha una valenza doppia. Investire in una tecnologia in crescita globale avrà riflessi positivi. Vale per tutto l’ecosistema industriale e dei servizi connessi, portando valore aggiunto per la collettività e la crescita economica.

Agevolare il passaggio all’elettrico, grazie agli ecobonus, non solo riduce le emissioni, ma stimola anche l’innovazione e la competitività del nostro sistema industriale.

Gli incentivi auto 2024 rappresentano quindi non solo un beneficio immediato per i cittadini, ma anche una strategia lungimirante per lo sviluppo sostenibile e la competitività del mercato automobilistico italiano nel contesto europeo.