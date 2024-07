LOGISTICA

I nuovi operatori portuali provengono dalla ex Port Agency di Gioia Tauro.

Automar, azienda leader nel settore della logistica integrata per l’automotive, annuncia l’assunzione di 10 nuovi operatori portuali provenienti dalla ex Port Agency di Gioia Tauro.

In anticipo di nove mesi rispetto ai termini previsti, Automar ha confermato a tempo indeterminato 15 operatori portuali ex Port Agency, portando a 36 il numero totale di assunzioni di ex operatori portuali della Port Agency negli ultimi nove mesi.

Questa mossa testimonia l’impegno dell’azienda nel fornire stabilità lavorativa e opportunità di crescita professionale ai lavoratori del settore portuale.

La sede di Gioia Tauro ha visto quindi quasi raddoppiato il proprio personale: grazie anche all’assunzione di nuovi autisti, le risorse sono passate dalle 45 del 2023 a oltre 90 nel 2024. Questo ampliamento non solo rafforza la capacità operativa di Automar ma

contribuisce anche allo sviluppo economico della regione.

“È con grande orgoglio che annunciamo queste nuove assunzioni, che rappresentano un passo importante per il futuro di Automar e per la comunità di Gioia Tauro,” ha dichiarato Costantino Baldissara, Presidente di Automar S.p.A. “Continueremo a investire nel

nostro personale e nelle infrastrutture per garantire servizi di alta qualità ai nostri clienti”- conclude il Presidente.

