AUTO

Cupra Formentor debutta sui mercati europei con un look completamente rivisto.

Punta a ripetere il successo riscontrato sul mercato lo scorso anno, periodo nel quale è stata in testa alle classifiche di vendita, con oltre 120.000 consegne in tutto il mondo. La Cupra Formentor è un’auto sportiva ma al tempo stesso comoda e confortevole.

Un design vincente quello della compatta spagnola, che le ha consentito di conquistarsi il Red Dot Award for Product Design nel 2021.

Sul model year 2025 è stato enfatizzato il DNA sportivo della Cupra Formentor

Un frontale dominato dai gruppi ottici con tecnologia Matrix LED.

Appariscente è anche la bocca inferiore, il logo Cupra è posto direttamente sul cofano motore.

Osservando la vettura lateralmente, sono evidenti le sue forme atletiche.

I cerchi a richiesta sono da 18 e 19 pollici.

Nella parte posteriore, le luci percorrono l’intera larghezza della vettura. Al centro ospitano il logo illuminato, con il portellone a forma di “V”.

L’estrattore inferiore, aerodinamico, sottolinea il carattere dinamico della nuova Cupra Formentor.

Otto le tinte carrozzeria disponibili:

Century Bronze Matt

Encelado Grey Matt

Fiord Blue

Midnight Black

Glacial White

Magnetic Tech

Graphene Grey

Magnetic Tech Matt.

A bordo, la sensazione di cambiamento rispetto al modello precedente è netta, grazie ai materiali usati ed al design dell’abitacolo.

Nuovo l’HMI, ossia l’interfaccia uomo-macchina, che consente di dialogare facilmente e in maniera intuitiva, con la vettura.

Cambia anche il cruscotto digitale, a richiesta è disponibile un impianto audio ad alta fedeltà a 12 altoparlanti, sviluppato in collaborazione con gli esperti della Sennheiser.

Non può mancare, al centro della plancia, un avanzato sistema di infotainment che si avvale di un display da 12,9 pollici.

Nuova Cupra Formentor 2025: fino a 333 cavalli

Ampia la gamma di propulsori, con potenze comprese tra i 150 CV e i 333 CV.

Quattro le diverse tipologie di alimentazione:

TSI benzina

eTSI mild hybrid

TDI diesel

eHybrid

Il modello entry level della nuova Cupra Formentor è la nuova unità benzina TSI da 1,5 litri che eroga 150 CV, abbinata a un cambio manuale a 6 marce.

Le prestazioni migliorano salendo di livello, un gradino più in alto si posiziona il motore a benzina TSI da 2,0 litri, che sviluppa 204 CV con trasmissione DSG a doppia frizione a 7 velocità e trazione integrale 4Drive.

Al vertice della gamma si collocano le varianti VZ, sigla che sta per “Veloz” che in spagnolo, significa veloce. Un modo per indicare le versioni più potenti.

La Cupra Formentor VZ sarà offerta con due propulsioni:

265 CV, cambio DSG a 7 rapporti e trazione anteriore

333 CV, cambio DSG a 7 rapporti.

In gamma è disponibile anche una variante ibrida plug-in, la eHybrid, con potenza complessiva di 272 cavalli, in grado di percorrere fino a 100 km in modalità a zero emissioni.

Completa la presenza dei sistemi di assistenza alla guida, dall’ACC (Cruise Control Adattivo), al Travel Assist, dal Side and Exit Assist all’Emergency Assist.

Sette gli airbag di serie, tra cui quello anteriore centrale che evita che in caso di collisione, passeggero e pilota, possano scontrarsi.