AUTO

Tesla Model 3 Performance 2024 arriva in un momento particolarmente delicato per il brand americano.

La berlina elettrica è stata rinnovata non solo nel look ma anche dotata di maggiore potenza. La nuova Tesla Model 3 Performance rappresenta la sportività in chiave sostenibile.

Se la Plaid S aveva suscitato tanto clamore per via delle sue prestazioni eccezionali, sulla Model S supera abbondantemente i 1.000 cavalli, la nuova quattro porte a zero emissioni, in chiave Performance, promette di conquistare quella fetta di pubblico che ama la sportività.

Punta alle alte prestazioni e vuole distinguersi, questo il biglietto da visita della new entry firmata Tesla

Diversi i particolari estetici che contraddistinguono il model year 2024 della Model 3 Performance.

Cambiano il paraurti, anteriore e posteriore, cambia l’estrattore aria inferiore.

Nuovo è anche il piccolo splitter posto sopra il baule, ha una funzione aerodinamica ed è realizzato in materiale composito.

Inedito anche il design dei cerchi in lega leggera da 20”, sono stati disegnati al fine di favorire la dissipazione del calore dell’impianto frenante.

Tesla Model 3 Performance: tecnologia e dotazione

Così come è accaduto per la rinnovata Model 3 “standard”, anche sulla Performance sono presenti una serie di migliorie che l’hanno resa più tecnologica e connessa.

Come si vuole su di una Performance, i sedili anteriori hanno un profilo avvolgente, la plancia è stata impreziosita da inserti in fibra di carbonio.

Nuovo il climatizzatore a controllo completamente automatico.

Cambia anche lo schermo centrale dedicato all’infotainment e alla gestione dei servizi di bordo.

Ha una diagonale da 15,4” ed è perfettamente visibile in ogni condizione di luce, grazie ad un display ad alta definizione.

I passeggeri posteriori, possono invece contare sul classico schermo touch da 8”, prerogativa questa, anche delle passate generazioni.

Fino a 460 cavalli

La nuova Tesla Model 3 Performance punta sulle alte prestazioni per conquistare il pubblico europeo.

Una fetta di consumatori che seppur ancora restii all’elettrico, trovano in tesla, nell’ambito delle auto elettriche, la scelta vincente.

Il model year 2024 della Performance è la più potente Tesla Model 3 mai realizzata.

L’abbinata delle nuove motorizzazioni elettriche, consente alla berlina americana, di poter disporre di una potenza complessiva di 460 cavalli.

Un valore questo, superiore del 22% rispetto al passato.

Aumenta anche la coppia massima del 16%.

Le sue prestazioni sono al top della categoria, nel classico 0 – 100 km/h impiega soli 3,1 secondi per una velocità massima di 262 km/h.

Il pacco batteria consente un’autonomia fino a 529 km per un consumo di 16,7 kWh per 100 km.

Al fine di supportare le elevate prestazioni, la Model 3 Performance 2024 è dotata di sospensioni attive che consentono di variare l’altezza da terra della vettura e la risposta degli ammortizzatori in funzione dello stile di guida e della velocità.

Prezzi a partire da 55.900 euro. Prime consegne previste a partire dal mese di maggio 2024.

Tra gli accessori disponibili, le vernici metallizzate e l’Autopilot.