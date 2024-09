AEREO

Ecco come prenotare i voli low cost scontati per partire dal 1 ottobre 2024

EasyJet propone uno sconto sui voli low cost per chi desidera viaggiare a tariffe convenienti. Fino alla mezzanotte del 23 settembre 2024, è possibile usufruire di uno sconto voli fino al 20% su 250.000 posti. La promozione è valida per voli low cost da e per l’Italia tra il 1° ottobre 2024 e il 31 marzo 2025. Un’opportunità ideale per pianificare weekend lunghi, vacanze invernali o brevi fughe verso le migliori destinazioni europee.

Voli low cost per l’Europa: scopri destinazioni imperdibili

Grazie ai voli low cost di easyJet, i viaggiatori possono esplorare l’Europa senza rinunciare a nulla. Tra le mete più ambite ci sono Atene e Praga. Per chi ama l’arte, la storia e la cultura, easyJet offre voli diretti da Milano Malpensa, Napoli e Venezia verso Atene, la culla della civiltà occidentale. La capitale greca, con i suoi monumenti iconici come l’Acropoli, offre anche numerosi festival e eventi culturali che combinano tradizione e modernità.

Per chi è affascinato dalle atmosfere gotiche e dal ricco patrimonio architettonico, Praga è una meta da non perdere. Raggiungibile con voli da Milano Malpensa e Napoli, la capitale ceca è famosa per i suoi vicoli medievali, il Castello di Praga e il Festival Internazionale della Musica Primavera, che attira artisti di fama mondiale.

Sconto voli per il Mediterraneo: mare e cultura

Chi cerca sole e mare può approfittare dello sconto voli per raggiungere destinazioni nel Mediterraneo. Da Milano Malpensa, easyJet offre voli low cost verso Malaga, nella splendida Costa del Sol. Questa città andalusa è un mix perfetto di spiagge e cultura, ideale per chi vuole esplorare l’Andalusia o rilassarsi al sole.

Un’altra opzione è volare a Larnaca, a Cipro, dove i viaggiatori possono godersi le spiagge di Agia Napala, scoprire la capitale Nicosia o visitare Limassol. Per chi desidera immergersi nella natura e nel clima mite tutto l’anno, Tenerife, l’isola dell’eterna primavera, è facilmente raggiungibile con voli diretti da Milano Malpensa.

Come prenotare i voli low cost con sconto easyjet

Lo sconto easyJet è un’occasione unica per scoprire l’Europa grazie ai voli di easyJet. Fino al 23 settembre 2024, è possibile prenotare su tutti i canali di vendita easyJet e approfittare dello sconto voli fino al 20%.

Che si tratti di un’avventura culturale, di una fuga romantica o di una vacanza al mare, easyJet rende possibile viaggiare a prezzi ridotti verso alcune delle destinazioni più iconiche d’Europa. Prenota voli low cost easyJet entro il 23 settembre 2024 e approfitta dello sconto voli del 20% su 250.000 posti. Voli economici per l’Europa.

