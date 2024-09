AEREO

Aeroitalia ha ufficialmente inserito in vendita i voli in continuità territoriale per i residenti in Sardegna, dalle città di Cagliari verso Milano Linate e Roma Fiumicino.

Un cambio di gestione dei voli di continuità territoriale per i residenti Sardegna ad Aeroitalia, precedentemente operate da Ita Airways, che introduce una novità significativa per gli emigrati sardi, ovvero, tariffe agevolate come per i residenti in Sardegna.

Aeroitalia si aggiudica le rotte di continuità da Cagliari e Olbia

Aeroitalia è la nuova compagnia aerea responsabile delle tratte in continuità territoriale da Cagliari verso Roma e Milano, nonché della rotta Olbia-Milano.

Un’aggiudicazione che diventa definitiva fino al 26 ottobre 2025, data in cui l’attuale gestione di Ita Airways cesserà. Aeroitalia opererà le seguenti tratte per i voli residenti Sardegna:

Cagliari-Milano Linate

Cagliari-Roma Fiumicino

Olbia-Milano Linate

L’offerta economica che ha permesso alla compagnia di aggiudicarsi le tratte è stata decisamente competitiva, con un ribasso dell’85% per la tratta Cagliari-Roma, del 77% per Cagliari-Milano e dell’80% per Olbia-Milano.

Sconto voli emigrati nativi della Sardegna come per i residenti

Una delle novità più rilevanti riguarda i voli residenti Sardegna Aeroitalia riguarda l’inclusione degli emigrati sardi nelle tariffe agevolate. Gaetano Intrieri, amministratore delegato di Aeroitalia, ha confermato che i nativi sardi, iscritti alle associazioni degli emigrati, avranno diritto agli stessi prezzi riservati ai residenti. Questo rappresenta un passo importante per supportare coloro che, pur vivendo lontano dalla Sardegna, mantengono un forte legame con la propria terra d’origine.

Si applicano ai nativi sardi le stesse condizioni riservate ai residenti, dovranno solo dimostrare di essere iscritti alle associazioni degli emigrati.

Questo beneficio, già attivo per Olbia e Alghero, sarà ora esteso anche a Cagliari, ampliando le opportunità di risparmio per chi viaggia da e verso l’isola.

Biglietti voli residenti Sardegna disponibili sul sito Aeroitalia

Dopo l’approvazione tecnica e burocratica, la Regione ha dato il via libera alla vendita dei biglietti. I voli da Cagliari verso Roma e Milano, così come quelli da Olbia verso Milano, sono ora disponibili per l’acquisto direttamente sul sito di Aeroitalia.

Con l’assegnazione delle rotte in continuità territoriale, Aeroitalia si propone come un’alternativa solida e vantaggiosa per i viaggiatori sardi. Offre tariffe ridotte non solo ai residenti, ma anche ai sardi emigrati. Un’ottima notizia per tutti coloro che viaggiano frequentemente da e verso l’isola e desiderano farlo a costi ridotti.

