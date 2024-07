AEREO

Come ottenere il rimborso per i voli aerei Sardegna acquistati fino al 31 dicembre 2024

La Giunta regionale della Sardegna ha approvato una misura che offre uno sconto sulla tariffa dei biglietti dei voli aerei per tutti i residenti della Sardegna. Lo sconto voli residenti, volto a ridurre gli svantaggi derivanti dall’insularità, estende il rimborso a tutta la popolazione della Sardegna, non solo agli under 26 e agli over 65 come inizialmente previsto. Ne avevamo parlato in questo articolo.

Tutti i residenti in Sardegna possono ottenere lo sconto sui voli aerei che collegano gli aeroporti della Sardegna ai Paesi dell’Unione Europea, escluse le tratte di continuità territoriale, fino al 31 dicembre 2024.

Sconto voli residenti Sardegna

Dal 14 dicembre 2023 fino al 31 dicembre 2024, tutti i residenti in Sardegna potranno beneficiare dello sconto sui voli aerei che collegano gli aeroporti dell’isola con quelli dei Paesi dell’Unione Europea. Questo programma sperimentale è stato reso possibile grazie ai decreti interministeriali n. 241/2023 e n. 137/2024 e prevede l’erogazione di un rimborso sui voli residenti Sardegna fino a esaurimento delle risorse disponibili, pari a circa 5 milioni di euro per il 2024.

La delibera regionale stabilisce che:

Periodo di validità : dal 14 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024.

: dal 14 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024. Fondi disponibili : 6.500.000 euro per il 2023 e 4.965.406 euro per il 2024.

: 6.500.000 euro per il 2023 e 4.965.406 euro per il 2024. Esclusioni : sono escluse le tratte in continuità territoriale.

: sono escluse le tratte in continuità territoriale. Presentazione delle richieste: le richieste di contributo possono essere presentate fino al 31 marzo 2025.

Come ottenere lo sconto sui voli per residenti Sardegna

Ottenere lo sconto sui voli per i residenti in Sardegna è un processo semplice e diretto. Ecco una guida per accedere a questa agevolazione:

Presentazione della richiesta : le richieste di sconto possono essere presentate fino al 31 marzo 2025 per i voli effettuati tra il 14 dicembre 2023 e il 31 dicembre 2024.

: le richieste di sconto possono essere presentate fino al 31 marzo 2025 per i voli effettuati tra il 14 dicembre 2023 e il 31 dicembre 2024. Esaurimento fondi : il contributo sarà disponibile fino a esaurimento dei fondi stanziati per l’iniziativa.

: il contributo sarà disponibile fino a esaurimento dei fondi stanziati per l’iniziativa. Residenza : residenza in Sardegna.

: residenza in Sardegna. Destinazione del volo : il volo deve essere tra un aeroporto della Sardegna e un aeroporto situato all’interno dello Spazio economico europeo.

: il volo deve essere tra un aeroporto della Sardegna e un aeroporto situato all’interno dello Spazio economico europeo. Esclusioni: i voli in continuità territoriale non sono inclusi in questo sconto.

Accesso alla piattaforma “SardegnaTrasporti”

La Regione Sardegna ha predisposto la piattaforma informatica “SardegnaTrasporti” per la gestione delle richieste di rimborso voli Sardegna:

Registrazione: se non ha un account, è necessario registrarsi sulla piattaforma “SardegnaTrasporti”.

Compilazione richiesta rimborso: una volta effettuato l’accesso, compilare la richiesta di sconto voli residenti seguendo le istruzioni fornite sulla piattaforma.

Dati Personali: inserire i dati personali e la prova di residenza.

Dati del volo: fornire i dettagli del volo per il quale si richiede lo sconto, inclusi la data, l’orario, l’aeroporto di partenza e di arrivo.

Documentazione: allegare la documentazione richiesta, come la copia del biglietto aereo e altre informazioni pertinenti.

Invio della richiesta e ricezione dello sconto voli residenti

Dopo aver completato la compilazione, inviare la richiesta di rimborso voli Sardegna tramite la piattaforma. Assicurarsi di verificare tutte le informazioni inserite per evitare errori.

Una volta inviata la richiesta di rimborso voli Sardegna, si può monitorarne lo stato direttamente sulla piattaforma “SardegnaTrasporti”. Si ricevono notifiche sull’approvazione o eventuali richieste di ulteriori informazioni.

Se la richiesta di rimborso voli Sardegna viene approvata, si riceve il contributo direttamente sotto forma di rimborso o di sconto sul prezzo del biglietto aereo, a seconda delle modalità stabilite dalla Regione Sardegna.

Per ulteriori dettagli e per presentare le richieste di contributo, è possibile consultare la piattaforma SardegnaTrasporti.