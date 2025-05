AEREO

Indagini in corso sull’incidente delle Frecce Tricolori

Un grave incidente alle Frecce Tricolori si è verificato oggi a Pantelleria, durante una dimostrazione aerea organizzata nell’ambito delle celebrazioni per il 6 maggio. Uno dei velivoli della pattuglia acrobatica dell’Aeronautica Militare italiana ha riportato un’anomalia in volo, costringendo il pilota a un’espulsione di emergenza prima dell’impatto con il suolo.

Frecce Tricolori incidente: la dinamica

L’incidente delle Frecce a Pantelleria è avvenuto pochi minuti dopo l’inizio dello show acrobatico. Secondo quanto riferito uno dei jet MB-339PAN avrebbe perso quota improvvisamente durante una manovra in formazione.

Il pilota, resosi conto del malfunzionamento, si è espulso in tempo, atterrando con il paracadute in una zona isolata.

Il velivolo ha impattato al suolo lontano dal pubblico e da edifici, evitando una tragedia. Il pilota trasportato d’urgenza in ospedale a Trapani: le sue condizioni sarebbero stabili e non in pericolo di vita.

Indagini in corso sull’incidente delle Frecce Tricolori

Subito dopo l’incidente delle Frecce Tricolori a Pantelleria, è stata aperta un’indagine da parte dell’Aeronautica Militare per accertare le cause.

Alcune fonti parlano di un possibile guasto tecnico. Tuttavia, non si esclude nessuna ipotesi al momento, comprese interferenze ambientali o fattori esterni.

La flotta delle Frecce Tricolori per precauzione è sottoposta a controlli approfonditi. L’intero programma della giornata è cancellato.

Reazioni dopo l’incidente

L’incidente Frecce Tricolori Pantelleria ha generato forte apprensione tra i presenti. I social si sono immediatamente popolati di messaggi di solidarietà al pilota e ai membri della pattuglia acrobatica.

Il sindaco di Pantelleria ha dichiarato: «È stato evitato il peggio, ma resta lo shock per quanto accaduto».

Anche il Ministro della Difesa ha espresso vicinanza al personale coinvolto, lodando la prontezza e la professionalità del pilota nel gestire l’emergenza.

Frecce Tricolori

Le Frecce Tricolori, ufficialmente note come Pattuglia Acrobatica Nazionale (PAN), sono uno dei simboli più prestigiosi dell’Italia nel mondo.

Il loro addestramento e le esibizioni spettacolari attirano ogni anno migliaia di spettatori, rafforzando il legame tra Forze Armate e cittadinanza.

L’incidente delle Frecce Tricolori a Pantelleria riaccende anche il dibattito sulla sicurezza delle esibizioni aeree, anche se eventi del genere restano eccezionalmente rari, grazie ai protocolli severissimi in vigore.

Continua a leggere news: Perché è precipitato l’elicottero di Rovagnati, l’incidente del modello AW109