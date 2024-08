AEREO

Stop ai costi extra per gli accompagnatori di minori e disabili sui voli aerei, lo stabilisce una sentenza del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato dà ragione all’Enac: non si possono applicare costi extra per i posti vicini agli accompagnatori di minori e disabili.

Una sentenza del Consiglio di Stato stabilisce che nei voli aerei non possono essere applicati costi extra per l’assegnazione dei posti vicini agli accompagnatori di minori di 12 anni e persone con disabilità. Questo provvedimento, sostenuto dall’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (Enac), segna un passo imposrtante verso un sistema di trasporto aereo più equo e inclusivo.

Voli aerei e costi extra

Il caso ha avuto inizio la compagnia aerea low cost Ryanair, ha contestato il provvedimento dell’Enac, sostenendo che la normativa europea non obbligasse le compagnie aeree a fornire gratuitamente i posti contigui per minori e accompagnatori. Secondo la compagnia aerea i costi extra per questi posti dovrebbero rientrare nella libera scelta imprenditoriale dei vettori aerei.

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello confermando che la vicinanza tra minore e accompagnatore nei voli aerei è una questione di sicurezza e non può essere soggetta a costi extra. La sentenza evidenzia che la sicurezza dei passeggeri, specialmente dei più vulnerabili, non può essere subordinata a un pagamento aggiuntivo, ma deve essere garantita come diritto fondamentale.

Enac costi extra accompagnatori sui voli aerei

Il presidente dell’Enac, Pierluigi Di Palma, ha espresso soddisfazione per la sentenza: “Questo provvedimento garantisce che nei voli aerei i minori e le persone con disabilità possano viaggiare vicino ai loro accompagnatori senza costi extra. È un passo avanti nella tutela dei diritti dei passeggeri e nella promozione di una mobilità più inclusiva.”

Questa sentenza impone un cambiamento significativo nelle politiche tariffarie delle compagnie aerei per i voli aerei. Assicura che la sicurezza e il benessere dei passeggeri più vulnerabili siano prioritari. Le compagnie aeree dovranno adeguarsi, eliminando i costi extra per i posti destinati agli accompagnatori di minori e disabili. Questo contribuirà a rendere il trasporto aereo più accessibile e giusto per tutti.

Con la decisione del Consiglio di Stato le compagnie aeree dovranno rispettare il diritto alla mobilità dei passeggeri dei voli aerei. Le compagnie aeree non potranno applicare costi extra agli accompagnatori di minori e disabili.

Per ulteriori informazioni consultare il sito web di Enac.

